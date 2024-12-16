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Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 16.12.2024 (обновлено: 20:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547041.html
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:19
2024-12-16T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью прекращения конфликта на Украине. "Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить", - заявил Трамп журналистам, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго. Трамп неоднократно подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта станет одной из ключевых задач его администрации после инаугурации.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989535477.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что будет говорить с Путиным и Зеленским о прекращении конфликта

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью прекращения конфликта на Украине.
«
"Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить", - заявил Трамп журналистам, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп неоднократно подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта станет одной из ключевых задач его администрации после инаугурации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным по поводу Украины
Вчера, 19:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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