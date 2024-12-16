https://ria.ru/20241216/tramp-1989547041.html

Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2024

Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:19

2024-12-16T20:19

2024-12-16T20:20

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью прекращения конфликта на Украине. "Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить", - заявил Трамп журналистам, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго. Трамп неоднократно подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта станет одной из ключевых задач его администрации после инаугурации.

https://ria.ru/20241216/tramp-1989535477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский