https://ria.ru/20241216/tramp-1989547041.html
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:19
2024-12-16T20:19
2024-12-16T20:20
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью прекращения конфликта на Украине. "Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить", - заявил Трамп журналистам, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго. Трамп неоднократно подчеркивал, что урегулирование украинского конфликта станет одной из ключевых задач его администрации после инаугурации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп заявил, что будет говорить с Путиным и Зеленским о прекращении конфликта