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Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 16.12.2024 (обновлено: 20:45 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tramp-1989545720.html
Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт
Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт
Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования конфликта с Россией. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:02
2024-12-16T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования конфликта с Россией."Я представлял (в Париже - ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением. Один из тех, кто пришёл выразить своё уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.Трамп еще до победы на президентских выборах в США неоднократно заявлял, что намерен сосредоточиться на прекращении конфликтов, включая украинский кризис.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.Отказ Киева от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Премьер Венгрии ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что достижение мира не является приоритетом для Киева. Она отметила, что давно утративший легитимность Зеленский ответил на предложения избранного президента США Дональда Трампа циничным отказом.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547596.html
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в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, украина, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, Виктор Орбан
Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт

Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании достичь мира с Россией

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования конфликта с Россией.
"Я представлял (в Париже - ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением. Один из тех, кто пришёл выразить своё уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Вчера, 20:23
Трамп еще до победы на президентских выборах в США неоднократно заявлял, что намерен сосредоточиться на прекращении конфликтов, включая украинский кризис.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта
Вчера, 20:30
Отказ Киева от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Премьер Венгрии ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что достижение мира не является приоритетом для Киева. Она отметила, что давно утративший легитимность Зеленский ответил на предложения избранного президента США Дональда Трампа циничным отказом.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОУкраинаВиктор Орбан
 
 
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