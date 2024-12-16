https://ria.ru/20241216/tramp-1989545720.html

Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт

Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт - РИА Новости, 16.12.2024

Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования конфликта с Россией. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:02

2024-12-16T20:02

2024-12-16T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования конфликта с Россией."Я представлял (в Париже - ред.) нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением. Один из тех, кто пришёл выразить своё уважение, - это, как вы знаете, Зеленский с Украины. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.Трамп еще до победы на президентских выборах в США неоднократно заявлял, что намерен сосредоточиться на прекращении конфликтов, включая украинский кризис.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.Отказ Киева от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Премьер Венгрии ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что достижение мира не является приоритетом для Киева. Она отметила, что давно утративший легитимность Зеленский ответил на предложения избранного президента США Дональда Трампа циничным отказом.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241216/tramp-1989547596.html

https://ria.ru/20241216/tramp-1989548520.html

https://ria.ru/20241216/tramp-1989547041.html

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