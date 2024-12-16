https://ria.ru/20241216/tramp-1989535477.html

Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным по поводу Украины

Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным по поводу Украины - РИА Новости, 16.12.2024

Трамп заявил, что намерен поговорить с Путиным по поводу Украины

Избранный президент США Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию после победы на ноябрьских выборах в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он сделал несколько... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:27

2024-12-16T19:27

2024-12-16T20:53

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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию после победы на ноябрьских выборах в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он сделал несколько заявлений по поводу украинского кризиса. "Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить", — отметил он. Избранный президент подчеркнул, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. При этом он утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования."Мы усердно работаем (над остановкой конфликта. — Прим. ред.) <...> Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс", — отметил он. По мнению политика, Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Трамп добавил, что этот вопрос может быть пересмотрен. Ранее Трамп отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

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