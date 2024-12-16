СМИ: Трамп может назначить главу ФБР в обход утверждения в сенате США
Трамп может временно назначить лояльного ему человека директором ФБР
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост директора ФБР, обойдя процесс утверждения в сенате, пишет агентство Блумберг.
"Трамп может воспользоваться регламентом, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост директора, обойдя процесс подтверждения в сенате. Это возможно через замену первого заместителя, который не требует одобрения", - приводит агентство слова одного из экспертов.
По информации Блумберг, после ухода Кристофера Рэя с поста главы ФБР временно исполняющим обязанности директора станет его заместитель Пол Эббейт. Однако Трамп может назначить своего кандидата Кэша Пателя первым замом, а затем снять Эббейта с должности, сделав Пателя временным руководителем бюро. Как отмечает агентство, подобный маневр уже применялся Трампом в прошлом.
Эксперты подчеркивают, что такие действия могут усугубить риски политизации ФБР и подорвать доверие к его независимости.
"Независимость ФБР критически важна для правосудия, но вмешательство президента может превратить бюро в политический инструмент", - отмечается в материале.
Директор ФБР Кристофер Рэй в декабре объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту. Рэй прослужил семь из отведенных ему 10 лет.
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Трамп и ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца.
Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.
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