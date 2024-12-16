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СМИ: Трамп может назначить главу ФБР в обход утверждения в сенате США - РИА Новости, 16.12.2024
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16:19 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tramp-1989494075.html
СМИ: Трамп может назначить главу ФБР в обход утверждения в сенате США
СМИ: Трамп может назначить главу ФБР в обход утверждения в сенате США - РИА Новости, 16.12.2024
СМИ: Трамп может назначить главу ФБР в обход утверждения в сенате США
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:19
2024-12-16T16:19
в мире
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кристофер рэй
фбр
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост директора ФБР, обойдя процесс утверждения в сенате, пишет агентство Блумберг. "Трамп может воспользоваться регламентом, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост директора, обойдя процесс подтверждения в сенате. Это возможно через замену первого заместителя, который не требует одобрения", - приводит агентство слова одного из экспертов. По информации Блумберг, после ухода Кристофера Рэя с поста главы ФБР временно исполняющим обязанности директора станет его заместитель Пол Эббейт. Однако Трамп может назначить своего кандидата Кэша Пателя первым замом, а затем снять Эббейта с должности, сделав Пателя временным руководителем бюро. Как отмечает агентство, подобный маневр уже применялся Трампом в прошлом. Эксперты подчеркивают, что такие действия могут усугубить риски политизации ФБР и подорвать доверие к его независимости. "Независимость ФБР критически важна для правосудия, но вмешательство президента может превратить бюро в политический инструмент", - отмечается в материале. Директор ФБР Кристофер Рэй в декабре объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту. Рэй прослужил семь из отведенных ему 10 лет. Дональд Трамп, комментируя это решение, заявил, что ФБР за время работы Рэя использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев. Трамп добавил, что уход Рэя с поста является великим днем для Америки, и пообещал восстановить верховенство закона в США. Трамп и ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца. Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, министерство обороны сша
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, ФБР, Министерство обороны США
СМИ: Трамп может назначить главу ФБР в обход утверждения в сенате США

Трамп может временно назначить лояльного ему человека директором ФБР

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост директора ФБР, обойдя процесс утверждения в сенате, пишет агентство Блумберг.
"Трамп может воспользоваться регламентом, чтобы временно назначить лояльного ему человека на пост директора, обойдя процесс подтверждения в сенате. Это возможно через замену первого заместителя, который не требует одобрения", - приводит агентство слова одного из экспертов.
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"Кровавая баня". Стало известно о панике в ФБР из-за возможного шага Трампа
10 ноября, 03:55
По информации Блумберг, после ухода Кристофера Рэя с поста главы ФБР временно исполняющим обязанности директора станет его заместитель Пол Эббейт. Однако Трамп может назначить своего кандидата Кэша Пателя первым замом, а затем снять Эббейта с должности, сделав Пателя временным руководителем бюро. Как отмечает агентство, подобный маневр уже применялся Трампом в прошлом.
Эксперты подчеркивают, что такие действия могут усугубить риски политизации ФБР и подорвать доверие к его независимости.
"Независимость ФБР критически важна для правосудия, но вмешательство президента может превратить бюро в политический инструмент", - отмечается в материале.
Директор ФБР Кристофер Рэй в декабре объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту. Рэй прослужил семь из отведенных ему 10 лет.
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Дональд Трамп, комментируя это решение, заявил, что ФБР за время работы Рэя использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев. Трамп добавил, что уход Рэя с поста является великим днем для Америки, и пообещал восстановить верховенство закона в США.
Трамп и ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца.
Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.
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1 декабря, 03:24
 
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