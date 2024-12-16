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База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
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16:01 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tomahawk-1989489364.html
База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов
База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов
Инфраструктура базы противоракетной обороны США в польском Редзиково в 165 километрах от российской границы позволит применять ракеты Tomahawk, сообщил министр... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:01
2024-12-16T16:01
сша
россия
андрей белоусов
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы противоракетной обороны США в польском Редзиково в 165 километрах от российской границы позволит применять ракеты Tomahawk, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США. В ноябре этого года в 165 километрах от России – в польском Редзиково – открыта база ПРО США, которая позволяет при незначительных доработках её инфраструктуры применять крылатые ракеты морского базирования Tomahawk", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20241216/minoborony-1989465066.html
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сша, россия, андрей белоусов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов

Белоусов: база ПРО США в Редзиково в Польше позволит применять ракеты Tomahawk

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы противоракетной обороны США в польском Редзиково в 165 километрах от российской границы позволит применять ракеты Tomahawk, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США. В ноябре этого года в 165 километрах от России – в польском Редзиково – открыта база ПРО США, которая позволяет при незначительных доработках её инфраструктуры применять крылатые ракеты морского базирования Tomahawk", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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СШАРоссияАндрей БелоусовБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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