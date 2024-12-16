https://ria.ru/20241216/tomahawk-1989489364.html

База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов

База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024

База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов

Инфраструктура базы противоракетной обороны США в польском Редзиково в 165 километрах от российской границы позволит применять ракеты Tomahawk, сообщил министр... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:01

2024-12-16T16:01

2024-12-16T16:01

сша

россия

андрей белоусов

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы противоракетной обороны США в польском Редзиково в 165 километрах от российской границы позволит применять ракеты Tomahawk, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США. В ноябре этого года в 165 километрах от России – в польском Редзиково – открыта база ПРО США, которая позволяет при незначительных доработках её инфраструктуры применять крылатые ракеты морского базирования Tomahawk", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/minoborony-1989465066.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, андрей белоусов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)