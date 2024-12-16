https://ria.ru/20241216/tiktok-1989549970.html

Трамп рассказал о своем отношении к TikTok

Трамп рассказал о своем отношении к TikTok - РИА Новости, 16.12.2024

Трамп рассказал о своем отношении к TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен изучить вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, отметив его важность для... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:42

2024-12-16T20:42

2024-12-16T20:42

в мире

технологии

сша

дональд трамп

джо роган

tiktok

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен изучить вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, отметив его важность для привлечения молодёжной аудитории. "Мы посмотрим на TikTok. У меня есть тёплые чувства к этому приложению, потому что я выиграл молодёжную аудиторию с преимуществом в 34 процентных пункта. Некоторые считают, что TikTok сыграл в этом свою роль", - сказал журналистам Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он также добавил, что его сын Баррон порекомендовал ему "обратить внимание" на популярных создателей контента в приложении, таких как Джо Роган. Ранее администрация США заявляла о планах запретить TikTok из-за опасений, связанных с безопасностью данных пользователей. Однако Трамп подчеркнул, что намерен рассмотреть все аспекты этого вопроса, прежде чем принимать окончательное решение.

https://ria.ru/20240306/tiktok-1931374382.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо роган, tiktok