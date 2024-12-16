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Трамп рассказал о своем отношении к TikTok - РИА Новости, 16.12.2024
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20:42 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tiktok-1989549970.html
Трамп рассказал о своем отношении к TikTok
Трамп рассказал о своем отношении к TikTok - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп рассказал о своем отношении к TikTok
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен изучить вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, отметив его важность для... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:42
2024-12-16T20:42
в мире
технологии
сша
дональд трамп
джо роган
tiktok
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен изучить вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, отметив его важность для привлечения молодёжной аудитории. "Мы посмотрим на TikTok. У меня есть тёплые чувства к этому приложению, потому что я выиграл молодёжную аудиторию с преимуществом в 34 процентных пункта. Некоторые считают, что TikTok сыграл в этом свою роль", - сказал журналистам Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он также добавил, что его сын Баррон порекомендовал ему "обратить внимание" на популярных создателей контента в приложении, таких как Джо Роган. Ранее администрация США заявляла о планах запретить TikTok из-за опасений, связанных с безопасностью данных пользователей. Однако Трамп подчеркнул, что намерен рассмотреть все аспекты этого вопроса, прежде чем принимать окончательное решение.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо роган, tiktok
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Роган, TikTok
Трамп рассказал о своем отношении к TikTok

Трамп намерен изучить вопрос о возможном запрете TikTok

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен изучить вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, отметив его важность для привлечения молодёжной аудитории.
«
"Мы посмотрим на TikTok. У меня есть тёплые чувства к этому приложению, потому что я выиграл молодёжную аудиторию с преимуществом в 34 процентных пункта. Некоторые считают, что TikTok сыграл в этом свою роль", - сказал журналистам Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Он также добавил, что его сын Баррон порекомендовал ему "обратить внимание" на популярных создателей контента в приложении, таких как Джо Роган.
Ранее администрация США заявляла о планах запретить TikTok из-за опасений, связанных с безопасностью данных пользователей. Однако Трамп подчеркнул, что намерен рассмотреть все аспекты этого вопроса, прежде чем принимать окончательное решение.
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампДжо РоганTikTok
 
 
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