https://ria.ru/20241216/tbilisi-1989529345.html

В Тбилиси протестующие перекрыли проспект

В Тбилиси протестующие перекрыли проспект - РИА Новости, 16.12.2024

В Тбилиси протестующие перекрыли проспект

Участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС, в понедельник в очередной раз собрались у парламента... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:48

2024-12-16T18:48

2024-12-16T18:55

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ТБИЛИСИ, 16 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС, в понедельник в очередной раз собрались у парламента страны и перекрыли прилегающий к нему проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости. Это уже девятнадцатая подобная акция протеста в грузинской столице. В понедельник к акции присоединились писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. В течение дня немногочисленные акции проходили в разных районах столицы. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989258179.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси