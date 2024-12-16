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В Тбилиси протестующие перекрыли проспект - РИА Новости, 16.12.2024
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18:48 16.12.2024 (обновлено: 18:55 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tbilisi-1989529345.html
В Тбилиси протестующие перекрыли проспект
В Тбилиси протестующие перекрыли проспект - РИА Новости, 16.12.2024
В Тбилиси протестующие перекрыли проспект
Участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС, в понедельник в очередной раз собрались у парламента... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:48
2024-12-16T18:55
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС, в понедельник в очередной раз собрались у парламента страны и перекрыли прилегающий к нему проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости. Это уже девятнадцатая подобная акция протеста в грузинской столице. В понедельник к акции присоединились писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. В течение дня немногочисленные акции проходили в разных районах столицы. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989258179.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси протестующие перекрыли проспект

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС
Участники акции протеста в Тбилиси. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС
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ТБИЛИСИ, 16 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС, в понедельник в очередной раз собрались у парламента страны и перекрыли прилегающий к нему проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже девятнадцатая подобная акция протеста в грузинской столице. В понедельник к акции присоединились писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. В течение дня немногочисленные акции проходили в разных районах столицы.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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