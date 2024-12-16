В Тбилиси протестующие перекрыли проспект
Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС
Участники акции протеста в Тбилиси. Протестующие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС
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ТБИЛИСИ, 16 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС, в понедельник в очередной раз собрались у парламента страны и перекрыли прилегающий к нему проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже девятнадцатая подобная акция протеста в грузинской столице. В понедельник к акции присоединились писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств. В течение дня немногочисленные акции проходили в разных районах столицы.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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