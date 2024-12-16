https://ria.ru/20241216/tanker-1989385341.html
С танкера "Волгонефть-239" спасли пять членов экипажа
С танкера "Волгонефть-239" спасли пять членов экипажа - РИА Новости, 16.12.2024
С танкера "Волгонефть-239" спасли пять членов экипажа
МЧС возобновило эвакуацию экипажа танкера "Волгонефть-239", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:12
2024-12-16T10:12
2024-12-16T10:36
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18611/66/186116679_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7ba4a79307dc266698b64ff92fd0a39d.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. МЧС возобновило эвакуацию экипажа танкера "Волгонефть-239", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера "Волгонефть-239". Спасены пять человек", — сказал собеседник агентства.Операцию возобновили после улучшением погодных условийНакануне танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты. С "Волгонефть-212" эвакуировали экипаж, госпитализировали 11 моряков, один погиб. Спасательную операцию со второго танкера вчера приостановили из-за погодных условий.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20241215/vrach-1989332951.html
https://ria.ru/20241215/peregovory-1989329874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С танкера "Волгонефть-239" спасли пять членов экипажа
МЧС возобновило эвакуацию экипажа танкера "Волгонефть-239", спасены пять человек