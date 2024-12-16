https://ria.ru/20241216/svo-1989458164.html

Путин заявил о переломе в зоне спецоперации

Путин заявил о переломе в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о переломе в зоне спецоперации

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:45

2024-12-16T14:45

2024-12-16T16:59

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции."На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул глава государства.Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы. Кроме того, Путин сообщил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов.

https://ria.ru/20241216/prestupleniya-1989459104.html

россия

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россия, владимир путин