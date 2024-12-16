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Путин заявил о переломе в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 16.12.2024 (обновлено: 16:59 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989458164.html
Путин заявил о переломе в зоне спецоперации
Путин заявил о переломе в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о переломе в зоне спецоперации
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:45
2024-12-16T16:59
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции.&quot;На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения&quot;, — подчеркнул глава государства.Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы. Кроме того, Путин сообщил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов.
https://ria.ru/20241216/prestupleniya-1989459104.html
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Путин заявил о переломе в зоне спецоперации
Путин заявил о переломе в зоне спецоперации
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о переломе в зоне спецоперации

Путин заявил о переломе на линии боевого столкновения на СВО

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции.
«

"На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
Кроме того, Путин сообщил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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