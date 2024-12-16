https://ria.ru/20241216/svo-1989430929.html

Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО

Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО

Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) должна быть в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:45

2024-12-16T13:45

2024-12-16T14:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) должна быть в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Забота о семьях погибших… и получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий - это должно быть в центре нашего внимания", - сказал он.

https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия