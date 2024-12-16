https://ria.ru/20241216/svo-1989430929.html
Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО
Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО
Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) должна быть в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:45
2024-12-16T13:45
2024-12-16T14:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) должна быть в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Забота о семьях погибших… и получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий - это должно быть в центре нашего внимания", - сказал он.
https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин призвал заботиться о семьях погибших в ходе СВО
Путин призвал заботиться о семьях погибших и получивших ранения в ходе СВО