https://ria.ru/20241216/svo-1989424874.html

Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню

Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню - РИА Новости, 16.12.2024

Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню

Жители города Пестово Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля, три мотоцикла, баню, почти 200 маскировочных сетей и дизельные генераторы,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:28

2024-12-16T13:28

2024-12-16T13:29

надежные люди

новгородская область

пестово

курская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989421558_0:2:633:358_1920x0_80_0_0_429b19495425bb65d44b7104b7fb248b.png

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Жители города Пестово Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля, три мотоцикла, баню, почти 200 маскировочных сетей и дизельные генераторы, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся недавно из своей 15-й поездки в зону СВО. Доставленный гуманитарный груз был собран по заявке бойцов. Помогли его собрать жители и предприниматели города Пестово Новгородской области, а также жители соседних округов – Хвойнинского и Мошенского. Было отправлено почти 200 маскировочных сетей, которые жители сами плели. "Помимо продуктов и маскировочных сетей были собраны денежные средства и отправлен квадрокоптер, ребята очень благодарны за это… Коротко о грузе: три бани, две из них на шасси, квадроцикл, три мотоцикла, три дизельных генератора, автомобиль "УАЗ", автомобиль "Нива", огромное количество маскировочных сетей, большое количество строительных материалов, печки-буржуйки и много-много посылок", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что в Курскую область на пять точек доставили две бани и большое количество строительных материалов, а также посылки, "Ниву" и 120 литров бензина. В ЛНР отвезли "УАЗ", заполненный необходимым грузом и письмами с новогодними поздравлениями от детей, а также баню на шасси.

https://ria.ru/20241215/gumgruz-1989341074.html

новгородская область

пестово

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, пестово, курская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво