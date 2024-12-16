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Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню - РИА Новости, 16.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:28 16.12.2024 (обновлено: 13:29 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989424874.html
Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню
Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню - РИА Новости, 16.12.2024
Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню
Жители города Пестово Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля, три мотоцикла, баню, почти 200 маскировочных сетей и дизельные генераторы,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:28
2024-12-16T13:29
надежные люди
новгородская область
пестово
курская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Жители города Пестово Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля, три мотоцикла, баню, почти 200 маскировочных сетей и дизельные генераторы, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся недавно из своей 15-й поездки в зону СВО. Доставленный гуманитарный груз был собран по заявке бойцов. Помогли его собрать жители и предприниматели города Пестово Новгородской области, а также жители соседних округов – Хвойнинского и Мошенского. Было отправлено почти 200 маскировочных сетей, которые жители сами плели. "Помимо продуктов и маскировочных сетей были собраны денежные средства и отправлен квадрокоптер, ребята очень благодарны за это… Коротко о грузе: три бани, две из них на шасси, квадроцикл, три мотоцикла, три дизельных генератора, автомобиль "УАЗ", автомобиль "Нива", огромное количество маскировочных сетей, большое количество строительных материалов, печки-буржуйки и много-много посылок", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что в Курскую область на пять точек доставили две бани и большое количество строительных материалов, а также посылки, "Ниву" и 120 литров бензина. В ЛНР отвезли "УАЗ", заполненный необходимым грузом и письмами с новогодними поздравлениями от детей, а также баню на шасси.
https://ria.ru/20241215/gumgruz-1989341074.html
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новгородская область, пестово, курская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Новгородская область, Пестово, Курская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО
Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля и баню

Жители Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля, баню и масксети

© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтактеЖители Новгородской области доставили в зону СВО два авто, баню и масксети
Жители Новгородской области доставили в зону СВО два авто, баню и масксети - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
Жители Новгородской области доставили в зону СВО два авто, баню и масксети
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Жители города Пестово Новгородской области доставили в зону СВО два автомобиля, три мотоцикла, баню, почти 200 маскировочных сетей и дизельные генераторы, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что вернулся недавно из своей 15-й поездки в зону СВО. Доставленный гуманитарный груз был собран по заявке бойцов. Помогли его собрать жители и предприниматели города Пестово Новгородской области, а также жители соседних округов – Хвойнинского и Мошенского. Было отправлено почти 200 маскировочных сетей, которые жители сами плели.
"Помимо продуктов и маскировочных сетей были собраны денежные средства и отправлен квадрокоптер, ребята очень благодарны за это… Коротко о грузе: три бани, две из них на шасси, квадроцикл, три мотоцикла, три дизельных генератора, автомобиль "УАЗ", автомобиль "Нива", огромное количество маскировочных сетей, большое количество строительных материалов, печки-буржуйки и много-много посылок", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в Курскую область на пять точек доставили две бани и большое количество строительных материалов, а также посылки, "Ниву" и 120 литров бензина. В ЛНР отвезли "УАЗ", заполненный необходимым грузом и письмами с новогодними поздравлениями от детей, а также баню на шасси.
Спасатели Новороссийска доставили гуманитарный груз десантникам в Запорожскую область - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область
15 декабря, 22:16
 
Надежные людиНовгородская областьПестовоКурская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВО
 
 
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