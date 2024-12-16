https://ria.ru/20241216/svo-1989419616.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 540 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:07

2024-12-16T13:07

2024-12-16T13:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_c165668f1c3ffb08515a417cacbc8287.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 540 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1276 боевых бронированных машин, 1145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241216/vsu-1989414172.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность