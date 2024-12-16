https://ria.ru/20241216/svo-1989410045.html

Путин заявил о важности участия ветеранов СВО в воспитании молодежи

Путин заявил о важности участия ветеранов СВО в воспитании молодежи - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о важности участия ветеранов СВО в воспитании молодежи

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции отметил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:24

2024-12-16T12:24

2024-12-16T12:24

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам сборов руководителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции отметил значимость участия ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения, в реализации патриотических, просветительских инициатив, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."И конечно, особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании подрастающего поколения, в реализации патриотических, образовательных, просветительских инициатив, в сбережении памяти о боевых товарищах", - говорится в послании.Президент выразил уверенность, что в ходе сборов участники мероприятия смогут обсудить эти и другие задачи, стоящие перед ассоциацией, а их идеи и предложения обязательно будут востребованы. Он также пожелал участникам мероприятия всего самого доброго.

https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин