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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 16.12.2024 (обновлено: 14:44 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989408478.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:14
2024-12-16T14:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы "Востока" отразили три контратаки украинских штурмовых групп.За сутки противник потерял:Подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух штурмовых батальонов в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск в ДНР. "Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", — отметили в министерстве.Потери украинской армии составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

ВСУ потеряли Leopard и до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
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Также бойцы "Востока" отразили три контратаки украинских штурмовых групп.
За сутки противник потерял:
  • до 185 военнослужащих;
  • танк Leopard производства ФРГ;
  • боевую машину пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США;
  • 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана";
  • 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции.
Военные нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух штурмовых батальонов в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск в ДНР.
«
"Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", — отметили в министерстве.
Потери украинской армии составили:
  • свыше 440 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б";
  • три 152-миллиметровых орудия Д-20;
  • три 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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