Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ потеряли Leopard и до 185 военных в зоне действий группировки "Восток"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
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Также бойцы "Востока" отразили три контратаки украинских штурмовых групп.
За сутки противник потерял:
- до 185 военнослужащих;
- танк Leopard производства ФРГ;
- боевую машину пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США;
- 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана";
- 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции.
Военные нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух штурмовых батальонов в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск в ДНР.
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"Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", — отметили в министерстве.
Потери украинской армии составили:
- свыше 440 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б";
- три 152-миллиметровых орудия Д-20;
- три 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- станция радиоэлектронной борьбы "Нота".