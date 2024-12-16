https://ria.ru/20241216/svo-1989408478.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:14

2024-12-16T12:14

2024-12-16T14:44

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы "Востока" отразили три контратаки украинских штурмовых групп.За сутки противник потерял:Подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух штурмовых батальонов в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск в ДНР. "Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", — отметили в министерстве.Потери украинской армии составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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вооруженные силы украины, россия