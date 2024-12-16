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Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2024
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение 11 украинским бригадам в районах девяти приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:12
2024-12-16T12:12
2024-12-16T13:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение 11 украинским бригадам в районах девяти приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах двух населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, киев, россия, волчанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Киев, Россия, Волчанск, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области, Киев потерял 85 военных
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение 11 украинским бригадам в районах девяти приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах двух населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.