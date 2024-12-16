https://ria.ru/20241216/svo-1989407649.html

Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2024

Группировка "Север" поразила ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение 11 украинским бригадам в районах девяти приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:12

2024-12-16T12:12

2024-12-16T13:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

киев

россия

волчанск

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение 11 украинским бригадам в районах девяти приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Русское Поречное и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах двух населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html

харьковская область

киев

россия

волчанск

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вооруженные силы украины, харьковская область, киев, россия, волчанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)