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ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:09
2024-12-16T12:09
2024-12-16T13:08
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Елизаветовку в ДНР