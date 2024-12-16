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ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 16.12.2024 (обновлено: 13:08 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989406590.html
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:09
2024-12-16T13:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Елизаветовка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Елизаветовка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Елизаветовка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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