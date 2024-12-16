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ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 16.12.2024

ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:09

2024-12-16T12:09

2024-12-16T13:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

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донецкая народная республика, россия, безопасность