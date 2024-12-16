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СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина - РИА Новости, 16.12.2024

СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

Спецоперация стала одной из главных тем обращений на прямую линию президента России Владимира Путина, передает "Первый канал". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:42

2024-12-16T09:42

2024-12-16T09:42

общество

технологии

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спецоперация стала одной из главных тем обращений на прямую линию президента России Владимира Путина, передает "Первый канал". "Спецоперация - одна из главных тем обращений, которые поступают на программу Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в программе. Ранее сообщалось, что количество обращений на прямую линию с президентом превысило один миллион. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241215/drova-1989281161.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным