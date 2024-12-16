https://ria.ru/20241216/sud-1989416008.html

Бывшего топ-менеджера Луховицкого авиазавода осудили на девять лет

Бывшего топ-менеджера Луховицкого авиазавода осудили на девять лет - РИА Новости, 16.12.2024

Бывшего топ-менеджера Луховицкого авиазавода осудили на девять лет

Бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов осужден на девять лет по делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 и вывозу их на Украину, РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:49

2024-12-16T12:49

2024-12-16T16:23

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

миг-29

происшествия

россия

московский областной суд

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов осужден на девять лет по делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 и вывозу их на Украину, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области."Московский областной суд вынес приговор бывшему директору по качеству Луховицкого авиационного завода им. Воронина Баранову Михаилу Владимировичу, 1961 года рождения, причастному к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины, а также к передаче представителю иностранного государства технической документации ограниченного распространения", - говорится в сообщении.По данным следствия, Баранов являлся одним из руководителей ранее функционировавшей в АО "РСК "МиГ" и его филиале "ЛАЗ имени П.А. Воронина" организованной преступной группы из числа персонала предприятия, они занимались хищением комплектующих к самолетам семейства "МиГ" для передачи их представителю украинского "Одесского авиационного завода".Кроме того, Баранов, имевший доступ к техдокументации предприятия, передал гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода – фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиатехники, таким образом оказав тому помощь в ремонте и продлении срока эксплуатации МиГ-29.Действия Баранова квалифицированы по статьям о госзимене, руководстве преступным сообществом, тайном хищении чужого имущества, а также о приготовлении к контрабанде."В ходе следствия Баранов М.В. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение с прокурором, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассмотрено Московским областным судом в особом порядке, он признан виновным в инкриминируемых преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.Кроме того, семерым членам преступного сообщества, причастным к хищениям продукции завода, в зависимости степени участия каждого назначено наказание на срок от одного до семи лет. Также с осужденных взыскан причиненный предприятию ущерб.

https://ria.ru/20241215/khischeniya-1989279836.html

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29, происшествия, россия, московский областной суд, москва