https://ria.ru/20241216/ssha-1989563807.html

США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР

США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024

США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР

США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:17

2024-12-16T22:17

2024-12-16T22:18

сша

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя планы США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. Ранее в понедельник министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и восемь юридических лиц из России и КНДР. Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".

https://ria.ru/20241212/agressiya-1988906335.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, москва