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США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
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22:17 16.12.2024 (обновлено: 22:18 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/ssha-1989563807.html
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР
США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:17
2024-12-16T22:18
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя планы США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. Ранее в понедельник министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и восемь юридических лиц из России и КНДР. Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".
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сша, россия, москва
США, Россия, Москва
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР

Госдеп: США будут вводить меры, направленные против сотрудничества России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя планы США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.
Ранее в понедельник министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и восемь юридических лиц из России и КНДР. Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".
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