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США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР
США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:17
2024-12-16T22:17
2024-12-16T22:18
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и КНДР, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя планы США по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна. Ранее в понедельник министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и восемь юридических лиц из России и КНДР. Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва
США намерены вводить новые меры против сотрудничества России и КНДР
Госдеп: США будут вводить меры, направленные против сотрудничества России и КНДР