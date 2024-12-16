https://ria.ru/20241216/ssha-1989470140.html

США модернизируют компоненты ядерной триады, заявил Белоусов

США модернизируют компоненты ядерной триады, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024

США модернизируют компоненты ядерной триады, заявил Белоусов

США проводят модернизацию всех компонентов ядерной триады, обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов, создают новые боеголовки и бомбы, заявил министр обороны... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:08

2024-12-16T15:08

2024-12-16T15:08

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США проводят модернизацию всех компонентов ядерной триады, обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов, создают новые боеголовки и бомбы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "(США) проводят к 2030 году модернизацию всех компонентов ядерной триады. Обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов. Создают новые ядерные боеголовки и бомбы", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/ssha-1989459280.html

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сша, россия, андрей белоусов, в мире