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"Должен уйти": в США обозначили срок Зеленского
"Должен уйти": в США обозначили срок Зеленского - РИА Новости, 16.12.2024
"Должен уйти": в США обозначили срок Зеленского
Владимир Зеленский не является законным президентом Украины, поэтому должен покинуть пост, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:35
2024-12-16T20:35
2024-12-16T20:35
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не является законным президентом Украины, поэтому должен покинуть пост, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он фактически незаконен, поэтому он должен уйти", — утверждает он.По мнению аналитика, Зеленский — марионетка США, и с ним будет покончено, когда Вашингтон решит, что его время вышло.По словам Макговерна, у украинцев сейчас схожее настроение, поскольку люди, которые раньше были готовы сражаться, сейчас очень устали."Они сейчас очень хотят мира", — подытожил он.Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), рэй макговерн, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины, владимир путин
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Рэй Макговерн, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Верховная Рада Украины, Владимир Путин
"Должен уйти": в США обозначили срок Зеленского
Макговерн: Зеленский находится фактически вне закона и должен уйти