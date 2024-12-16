https://ria.ru/20241216/spacex-1989392920.html

WSJ: SpaceX рекомендовала не допускать Маска к секретной информации

WSJ: SpaceX рекомендовала не допускать Маска к секретной информации - РИА Новости, 16.12.2024

WSJ: SpaceX рекомендовала не допускать Маска к секретной информации

Юристы SpaceX рекомендовали руководству не добиваться доступа для основателя компании Илона Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:57

2024-12-16T10:57

2024-12-16T10:57

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Юристы SpaceX рекомендовали руководству не добиваться доступа для основателя компании Илона Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос на кораблях для военных и разведывательных служб США, из-за его истории с употреблением наркотических веществ, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой, ссылаясь на источники, сообщило, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Как пишет издание, грузы, которые SpaceX перевозит в космос для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной, доступной только избранным сотрудникам компании, имеющим особый допуск к секретной информации. При этом отмечается, что Илон Маск - основатель и генеральный директор SpaceX, не входит в их число. "Поскольку SpaceX в последние годы углубила свои связи с агентствами национальной безопасности, юристы компании посоветовали высшему руководству не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска", - пишет издание. По данным источников, причина заключается в том, что Маску, в случае получения спецдоступа к секретным программам SpaceX, пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков. Как сообщается, юристы и руководители компании в ходе обсуждений рассматривали сценарии, в которых Маск мог бы непреднамеренно раскрыть секретные данные иностранным чиновникам, c которыми часто общается. По данным Wall Street Journal, Маску потребовалось несколько лет, чтобы получить нынешний допуск к информации после публичного употребления марихуаны в подкасте в 2018 году. По словам одного из источников, юристы SpaceX начали анализировать риски запроса более высокого допуска к секретной информации для Маска после того, как в июне прошлого года издание сообщило об употреблении Маском кетамина. "Юристы и руководители пришли к выводу, что если SpaceX попросит более высокий уровень допуска, то это может привести к тому, что Маск получит отказ или, что еще хуже, потеряет уже имеющийся у него допуск к совершенно секретной информации", - пишет газета. Как отмечается, после вступления в должность будущий президент США Дональд Трамп будет иметь право предоставить более широкий доступ к информации сотрудникам нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) - внешней консультативной группе, одним из сопредседателей которой является Маск. "Хотя Трамп публично не заявлял, намерен ли он это сделать, SpaceX уже ищет места для охраняемого объекта, где Маск и другие сотрудники DOGE могли бы просматривать строго секретную информацию", - отмечает Wall Street Journal.

https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, spacex