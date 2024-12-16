https://ria.ru/20241216/sovfed-1989546148.html

Совфед рассмотрит запрет приема в школы мигрантов без знания русского языка

Совфед рассмотрит запрет приема в школы мигрантов без знания русского языка - РИА Новости, 16.12.2024

Совфед рассмотрит запрет приема в школы мигрантов без знания русского языка

Совет Федерации на заседании 20 декабря рассмотрит закон о запрете приёма в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка, говорится в повестке заседания... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:07

2024-12-16T20:07

2024-12-16T20:07

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря рассмотрит закон о запрете приёма в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка, говорится в повестке заседания на сайте СФ. Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241216/zakonotvorchestvo-1989545812.html

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общество, россия, совет федерации рф