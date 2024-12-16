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Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям
Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям - РИА Новости, 16.12.2024
Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям
Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу табака и вейпов детям, говорится в повестке заседания на сайте... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:56
2024-12-16T19:56
2024-12-16T19:56
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу табака и вейпов детям, говорится в повестке заседания на сайте Совфеда. Инициативой вносятся изменения в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям
Совфед 20 декабря обсудит закон о штрафах за продажу табака и вейпов детям