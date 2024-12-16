https://ria.ru/20241216/sovfed-1989545040.html

Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям

Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям - РИА Новости, 16.12.2024

Совфед обсудит штрафы за продажу табака и вейпов детям

Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу табака и вейпов детям, говорится в повестке заседания на сайте... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:56

2024-12-16T19:56

2024-12-16T19:56

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу табака и вейпов детям, говорится в повестке заседания на сайте Совфеда. Инициативой вносятся изменения в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

https://ria.ru/20240829/minzdrav-1969155992.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, общество