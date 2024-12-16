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Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета - РИА Новости, 16.12.2024
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19:46 16.12.2024 (обновлено: 20:04 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/sovfed-1989542927.html
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета - РИА Новости, 16.12.2024
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета
Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:46
2024-12-16T20:04
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности, говорится в повестке заседания на сайте СФ.Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета

Совфед 20 декабря обсудит закон о порядке выплат иноагентам средств на спецсчета

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности, говорится в повестке заседания на сайте СФ.
Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов
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РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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