https://ria.ru/20241216/sovfed-1989542927.html
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета - РИА Новости, 16.12.2024
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета
Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:46
2024-12-16T19:46
2024-12-16T20:04
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности, говорится в повестке заседания на сайте СФ.Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
https://ria.ru/20241213/inoagent-1988955978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед рассмотрит закон о зачислении иноагентам средств на спецсчета
Совфед 20 декабря обсудит закон о порядке выплат иноагентам средств на спецсчета