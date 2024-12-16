https://ria.ru/20241216/sochi-1989365528.html
Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев
Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев - РИА Новости, 16.12.2024
Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев
Сочинский дом семьи экс-мэра города Алексея Копайгородского, подаренный донецкому фонду "Мир детства", несмотря на аресты по уголовному делу о хищениях против... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:56
2024-12-16T08:56
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СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Сочинский дом семьи экс-мэра города Алексея Копайгородского, подаренный донецкому фонду "Мир детства", несмотря на аресты по уголовному делу о хищениях против бывшего чиновника, начал принимать первых постояльцев из новых регионов России, рассказал РИА Новости учредитель фонда Дмитрий Мельников. Особняк читы Копайгородских перешел во владение фонда в июле, рассказала РИА Новости адвокат защиты. Жилой загородный дом с собственной оранжереей и большой дворовой территорией, огороженной высоким забором, начали использовать с августа месяца. Сейчас там проживают семьи из новых регионов России, дети-инвалиды, а также те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. "Да, действительно, нам Янина Николаевна (Копайгородская - ред.) подарила дом. Это у нас было еще до начала всех событий, которые сейчас вокруг этого дома происходят, мы безмерно ей за это благодарны. Мы не обсуждаем мотивы, какие-то сегодняшние ситуации, которые есть. На сегодняшний день данный дом мы эксплуатируем", - рассказал Мельников. Он объяснил, что фонду передали только здание, которое необходимо дооборудовать для проживания семей. В двухэтажном особняке, разделенном на две части, десятки комнат: детские, несколько ванных, каминный зал, кабинет, где некогда работал Алексей Копайгородский, а также детская площадка и зоны с экзотическими растениями. Некоторые комнаты уже обустроили для приема семей на реабилитацию, однако, отмечает Мельников, впереди предстоит большая работа - уже сегодня фонду необходима дополнительная мебель, в том числе стиральная машина. При этом одна часть дома, где непосредственно проживали супруги Копайгородские, не оборудована - от былых постояльцев там остались только пустые комнаты с панорамными витражами. "Ждем дальше решения по этому дому, просто он в рамках этих всех судебных мероприятий… У нас просто на данный момент, на данный объект недвижимости наложены аресты", - объяснил Мельников, добавив, что после завершения судебных споров дом планируется использовать для основной деятельности фонда столько, сколько это будет возможно. Фонд "Мир детства" - автономная некоммерческая организация, которая помогает детям Донбасса, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Филиал фонда располагается в Донецке. Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html
https://ria.ru/20241113/sochi-1983542764.html
https://ria.ru/20241003/kopaygorodskiy-1976112308.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, донецк, алексей копайгородский, сочи, происшествия
Россия, Донбасс, Донецк, Алексей Копайгородский, Сочи, Происшествия
Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев
Дом экс-мэра Сочи Копайгородского начал принимать гостей из новых регионов
СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Сочинский дом семьи экс-мэра города Алексея Копайгородского, подаренный донецкому фонду "Мир детства", несмотря на аресты по уголовному делу о хищениях против бывшего чиновника, начал принимать первых постояльцев из новых регионов России, рассказал РИА Новости учредитель фонда Дмитрий Мельников.
Особняк читы Копайгородских перешел во владение фонда в июле, рассказала РИА Новости адвокат защиты. Жилой загородный дом с собственной оранжереей и большой дворовой территорией, огороженной высоким забором, начали использовать с августа месяца. Сейчас там проживают семьи из новых регионов России
, дети-инвалиды, а также те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
"Да, действительно, нам Янина Николаевна (Копайгородская - ред.) подарила дом. Это у нас было еще до начала всех событий, которые сейчас вокруг этого дома происходят, мы безмерно ей за это благодарны. Мы не обсуждаем мотивы, какие-то сегодняшние ситуации, которые есть. На сегодняшний день данный дом мы эксплуатируем", - рассказал Мельников.
Он объяснил, что фонду передали только здание, которое необходимо дооборудовать для проживания семей.
В двухэтажном особняке, разделенном на две части, десятки комнат: детские, несколько ванных, каминный зал, кабинет, где некогда работал Алексей Копайгородский
, а также детская площадка и зоны с экзотическими растениями. Некоторые комнаты уже обустроили для приема семей на реабилитацию, однако, отмечает Мельников, впереди предстоит большая работа - уже сегодня фонду необходима дополнительная мебель, в том числе стиральная машина.
При этом одна часть дома, где непосредственно проживали супруги Копайгородские, не оборудована - от былых постояльцев там остались только пустые комнаты с панорамными витражами. "Ждем дальше решения по этому дому, просто он в рамках этих всех судебных мероприятий… У нас просто на данный момент, на данный объект недвижимости наложены аресты", - объяснил Мельников, добавив, что после завершения судебных споров дом планируется использовать для основной деятельности фонда столько, сколько это будет возможно.
Фонд "Мир детства" - автономная некоммерческая организация, которая помогает детям Донбасса
, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Филиал фонда располагается в Донецке
.
Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи
в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края
по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.