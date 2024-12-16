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Во всем мире фиксируется ухудшение психического здоровья, пишет FT
Во всем мире фиксируется ухудшение психического здоровья, пишет FT - РИА Новости, 16.12.2024
Во всем мире фиксируется ухудшение психического здоровья, пишет FT
Повсеместно наблюдается ухудшение психического здоровья, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:27
2024-12-16T20:27
2024-12-16T22:38
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Повсеместно наблюдается ухудшение психического здоровья, пишет британская газета Financial Times. "Пандемия психологических расстройств охватывает людей в трудоспособном возрасте по всему миру. <...> Факторы, вызывающие глобальный кризис психического здоровья, варьируются от стоимости жизни до повсеместного использования соцсетей", — говорится в публикации.Как отмечает издание со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавируса. "Мы еще не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии", — приводит газета слова специалиста по психическому здоровью из ВОЗ Дэна Чисхолма. По данным ВОЗ и Международной организации труда, на которые ссылается издание, ежегодно из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 миллиардов рабочих дней. Ущерб для мировой экономики оценивается в триллион долларов.
https://ria.ru/20240919/psiholog-1973639177.html
https://ria.ru/20241028/nauka-1980138440.html
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в мире, воз, международная организация труда
В мире, ВОЗ, Международная организация труда
Во всем мире фиксируется ухудшение психического здоровья, пишет FT
FT: во всем мире у людей фиксируется ухудшение психического здоровья