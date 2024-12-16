https://ria.ru/20241216/smi-1989424102.html
Склад в Тартусе продолжает детонировать после атаки Израиля
Склад в Тартусе продолжает детонировать после атаки Израиля - РИА Новости, 16.12.2024
Склад в Тартусе продолжает детонировать после атаки Израиля
Склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать, в связи с чем бригады... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:24
2024-12-16T13:24
2024-12-16T14:17
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БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать, в связи с чем бригады спасателей не могут к нему приблизиться, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на очевидцев. "Взрывы в провинции Тартус продолжаются после ударов по сирийским складам со стратегическими ракетами",- сообщает телеканал. По данным телеканала, за минувшие несколько часов израильская армия нанесла 12 ударов по объектам ПВО, военным радарам и складам со стратегическим вооружением. "Никто не может добраться до атакованных мест, в связи с чем невозможно убедится, есть ли среди гражданского населения погибшие и раненые", - сообщает телеканал со ссылкой на своего корреспондента. Израильская авиация 9 декабря провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, израильская армия нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи 12 декабря заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html
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Мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус
Мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус.
2024-12-16T13:24
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Склад в Тартусе продолжает детонировать после атаки Израиля
Склад с ракетами в Тартусе продолжает детонировать после атаки Израиля