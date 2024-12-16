Над военной базой в Огайо пролетели дроны неизвестного происхождения
War one: над базой США в Огайо закрывали воздушное пространство из-за дронов
© Фото : U.S. Air Force / Wesley FarnsworthИстребители F-15 Eagle на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо, США
Истребители F-15 Eagle на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Воздушное пространство военной базы в американском штате Огайо, на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США, временно закрывалось из-за пролетавших над ней дронов неизвестного происхождения, сообщил портал War Zone.
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"После того как были замечены дроны над (базой. — Прим. ред.) Райт-Паттерсон, было выпущено оповещение для летчиков о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы", — указано в материале.
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С тех пор воздушное пространство базы открыли.
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"Я могу подтвердить, что небольшие воздушные системы были замечены над Райт-Паттерсон. <...> Руководство определило, что они не повлияли на находящихся на базе людей, объекты или активы", — заявил порталу представитель базы Боб Пуртиман.
При этом он добавил, что дроны различались по размеру и конфигурации.
War Zone напоминает, что эта база представляет собой важный объект для ВВС США: на ней находятся командование их материального обеспечения, центр воздушной и космической разведки, а также исследовательская лаборатория.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о скоплениях дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
При этом в воскресенье неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул. Она отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко", и призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.
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