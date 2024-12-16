https://ria.ru/20241216/smi-1989392397.html

Над военной базой в Огайо пролетели дроны неизвестного происхождения

Над военной базой в Огайо пролетели дроны неизвестного происхождения - РИА Новости, 16.12.2024

Над военной базой в Огайо пролетели дроны неизвестного происхождения

Воздушное пространство военной базы в американском штате Огайо, на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:52

2024-12-16T10:52

2024-12-16T13:10

в мире

сша

огайо

нью-йорк (город)

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989420003_0:304:3067:2029_1920x0_80_0_0_beab7531f256a9f2f8fa477fc5195da9.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Воздушное пространство военной базы в американском штате Огайо, на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США, временно закрывалось из-за пролетавших над ней дронов неизвестного происхождения, сообщил портал War Zone. "После того как были замечены дроны над (базой. — Прим. ред.) Райт-Паттерсон, было выпущено оповещение для летчиков о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы", — указано в материале.С тех пор воздушное пространство базы открыли. "Я могу подтвердить, что небольшие воздушные системы были замечены над Райт-Паттерсон. <...> Руководство определило, что они не повлияли на находящихся на базе людей, объекты или активы", — заявил порталу представитель базы Боб Пуртиман.При этом он добавил, что дроны различались по размеру и конфигурации. War Zone напоминает, что эта база представляет собой важный объект для ВВС США: на ней находятся командование их материального обеспечения, центр воздушной и космической разведки, а также исследовательская лаборатория.В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о скоплениях дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. При этом в воскресенье неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул. Она отметила, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко", и призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.

https://ria.ru/20241215/drony-1989272250.html

https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html

сша

огайо

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, огайо, нью-йорк (город), фбр