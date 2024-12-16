https://ria.ru/20241216/siriya-1989563567.html

Спецпосланник ООН встретился с сирийской оппозицией в Дамаске

Спецпосланник ООН встретился с сирийской оппозицией в Дамаске - РИА Новости, 16.12.2024

Спецпосланник ООН встретился с сирийской оппозицией в Дамаске

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился в понедельник в Дамаске с делегацией крупнейшего формирования внешней оппозиции Сирии - Сирийского... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:14

2024-12-16T22:14

2024-12-16T22:47

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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился в понедельник в Дамаске с делегацией крупнейшего формирования внешней оппозиции Сирии - Сирийского национального совета (СНС), говорится в заявлении офиса спецпосланника."Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился сегодня в Дамаске с делегацией Сирийского национального совета (СНС), в состав которого входят различные подразделения объединения, включая военных представителей, принимавших участие в недавних военных операциях в Сирии", - сказано в документе.Уточняется, что Педерсен проинформировал СНС об итогах международной встречи по Сирии в иорданской Акабе 14 декабря, и подчеркнул необходимость проведения заслуживающего доверия и всеобъемлющего политического перехода под руководством самих сирийцев, основанного на резолюции ГА ООН 2254 от 2015 года.Накануне лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) обсудил с Педерсеном адаптацию резолюции ООН по Сирии 2015 года к "реалиям на земле" и создание условий для возвращения сирийских беженцев.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. После этого он заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.

https://ria.ru/20241216/siriya-1989465926.html

https://ria.ru/20241216/siriya-1989348655.html

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в мире, сирия, дамаск (город), россия, гейр педерсен, башар асад, оон