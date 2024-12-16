https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html

ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз

ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз - РИА Новости, 16.12.2024

ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз

Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:39

2024-12-16T20:39

2024-12-16T20:39

война в сирии

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россия

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кайя каллас

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

сирия

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. "Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях", - сказала Каллас. По ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе заседания, и ряд европейских министров заявили, что отказ от "российского влияния" должен быть условием для диалога с новым руководством Сирии. Она также сообщила, что пока принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС в стране, который временно находился в Ливане. Он в понедельник посетил Дамаск. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241209/ulyanov-1988066273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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