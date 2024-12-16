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ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз - РИА Новости, 16.12.2024
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Война в Сирии
 
20:39 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html
ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз
ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз - РИА Новости, 16.12.2024
ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз
Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:39
2024-12-16T20:39
война в сирии
в мире
россия
москва
кайя каллас
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. "Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях", - сказала Каллас. По ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе заседания, и ряд европейских министров заявили, что отказ от "российского влияния" должен быть условием для диалога с новым руководством Сирии. Она также сообщила, что пока принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС в стране, который временно находился в Ливане. Он в понедельник посетил Дамаск. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/ulyanov-1988066273.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, россия, москва, кайя каллас, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, евросоюз
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Евросоюз
ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз

Каллас: ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБаза Хмеймим в Сирии
База Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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База Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
«
"Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях", - сказала Каллас.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву
9 декабря, 02:01
По ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе заседания, и ряд европейских министров заявили, что отказ от "российского влияния" должен быть условием для диалога с новым руководством Сирии.
Она также сообщила, что пока принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС в стране, который временно находился в Ливане. Он в понедельник посетил Дамаск.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря, 08:00
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваКайя КалласБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияЕвросоюз
 
 
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