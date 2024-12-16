ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз
Каллас: ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии упразднение российских баз
База Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз в диалоге с новыми властями Сирии будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
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"Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях", - сказала Каллас.
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По ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе заседания, и ряд европейских министров заявили, что отказ от "российского влияния" должен быть условием для диалога с новым руководством Сирии.
Она также сообщила, что пока принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС в стране, который временно находился в Ливане. Он в понедельник посетил Дамаск.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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