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Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства

Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства - РИА Новости, 16.12.2024

Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства

Делегация катарских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы завершить подготовку к открытию посольства Катара в Дамаске, передает катарское новостное агентство QNA со РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T04:30

2024-12-16T04:30

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Делегация катарских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы завершить подготовку к открытию посольства Катара в Дамаске, передает катарское новостное агентство QNA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари. "Катарская делегация дипломатов прибыла в Дамаск, чтобы завершить необходимые приготовления к открытию посольства государства Катар в Сирийской Арабской Республике... В ходе встреч с переходным правительством в Сирии делегация еще раз заявила, что государство Катар полностью поддерживает братский сирийский народ в достижении им мира, безопасности, развития и процветания после успеха революции", - говорится в сообщении агентства. Делегация обсуждала с сирийской стороной возможное увеличение объемов поставок гумпомощи в Сирию, отметил представитель МИД Катара. Ранее аль-Ансари сообщал, что эмират в ближайшее время снова откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто с 2011 года из-за неприятия политики бывшего президента страны Башара Асада. В пятницу катарский официальный источник сообщил РИА Новости, что высокопоставленная делегация Катара вскоре отправится в Сирию, чтобы обсудить с действующим переходным правительством вопросы возобновления работы в Дамаске катарской дипмиссии и отправки в Сирию гуманитарной помощи. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241216/siriya-1989351914.html

https://ria.ru/20241216/siriya-1989352059.html

https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html

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