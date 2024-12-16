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Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства - РИА Новости, 16.12.2024
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04:30 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/siriya-1989355482.html
Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства
Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства - РИА Новости, 16.12.2024
Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства
Делегация катарских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы завершить подготовку к открытию посольства Катара в Дамаске, передает катарское новостное агентство QNA со РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T04:30
2024-12-16T04:30
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Делегация катарских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы завершить подготовку к открытию посольства Катара в Дамаске, передает катарское новостное агентство QNA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари. "Катарская делегация дипломатов прибыла в Дамаск, чтобы завершить необходимые приготовления к открытию посольства государства Катар в Сирийской Арабской Республике... В ходе встреч с переходным правительством в Сирии делегация еще раз заявила, что государство Катар полностью поддерживает братский сирийский народ в достижении им мира, безопасности, развития и процветания после успеха революции", - говорится в сообщении агентства. Делегация обсуждала с сирийской стороной возможное увеличение объемов поставок гумпомощи в Сирию, отметил представитель МИД Катара. Ранее аль-Ансари сообщал, что эмират в ближайшее время снова откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто с 2011 года из-за неприятия политики бывшего президента страны Башара Асада. В пятницу катарский официальный источник сообщил РИА Новости, что высокопоставленная делегация Катара вскоре отправится в Сирию, чтобы обсудить с действующим переходным правительством вопросы возобновления работы в Дамаске катарской дипмиссии и отправки в Сирию гуманитарной помощи. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241216/siriya-1989351914.html
https://ria.ru/20241216/siriya-1989352059.html
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в мире, россия, сирия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Катар прислал делегацию в Сирию для открытия посольства

QNA: катарская делегация прибыла в Сирию для подготовки посольства к открытию

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Делегация катарских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы завершить подготовку к открытию посольства Катара в Дамаске, передает катарское новостное агентство QNA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.
"Катарская делегация дипломатов прибыла в Дамаск, чтобы завершить необходимые приготовления к открытию посольства государства Катар в Сирийской Арабской Республике... В ходе встреч с переходным правительством в Сирии делегация еще раз заявила, что государство Катар полностью поддерживает братский сирийский народ в достижении им мира, безопасности, развития и процветания после успеха революции", - говорится в сообщении агентства.
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Ранее аль-Ансари сообщал, что эмират в ближайшее время снова откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто с 2011 года из-за неприятия политики бывшего президента страны Башара Асада. В пятницу катарский официальный источник сообщил РИА Новости, что высокопоставленная делегация Катара вскоре отправится в Сирию, чтобы обсудить с действующим переходным правительством вопросы возобновления работы в Дамаске катарской дипмиссии и отправки в Сирию гуманитарной помощи.
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Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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