Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу
Посол Акбари: консульство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Посольство и консульство Ирана в Сирии могут вскоре возобновить работу, заявил в прямом эфире государственного телевидения иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Посольство Турции в Сирии возобновило работу
14 декабря, 17:44
"Мы разговариваем о том, чтобы наше консульство вернулось (к работе - ред.), и мы незамедлительно приступили к нашей деятельности. (Новые сирийские власти - ред.) заявили о своей готовности... Логично было во избежание проблем уехать на 2-3 дня в Бейрут. Надеемся, что посольство там (в Сирии - ред.) вскоре начнет работать", - приводит фрагмент трансляции выступления Акбари иранское агентство SNN.
Ранее Акбари опроверг появившиеся в иранских и арабских СМИ сообщения о якобы захвате 43 миллионов 700 тысяч долларов, а также нескольких партий золота вооруженными группировками в ходе разграбления иранского посольства в Дамаске.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Посол Ирана опроверг сообщения о разграблении посольства в Сирии
10 декабря, 18:49