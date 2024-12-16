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Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу - РИА Новости, 16.12.2024
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01:22 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/siriya-1989352059.html
Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу
Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу - РИА Новости, 16.12.2024
Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу
Посольство и консульство Ирана в Сирии могут вскоре возобновить работу, заявил в прямом эфире государственного телевидения иранский посол в Дамаске Хосейн... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:22
2024-12-16T01:22
в мире
россия
иран
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Посольство и консульство Ирана в Сирии могут вскоре возобновить работу, заявил в прямом эфире государственного телевидения иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. "Мы разговариваем о том, чтобы наше консульство вернулось (к работе - ред.), и мы незамедлительно приступили к нашей деятельности. (Новые сирийские власти - ред.) заявили о своей готовности... Логично было во избежание проблем уехать на 2-3 дня в Бейрут. Надеемся, что посольство там (в Сирии - ред.) вскоре начнет работать", - приводит фрагмент трансляции выступления Акбари иранское агентство SNN. Ранее Акбари опроверг появившиеся в иранских и арабских СМИ сообщения о якобы захвате 43 миллионов 700 тысяч долларов, а также нескольких партий золота вооруженными группировками в ходе разграбления иранского посольства в Дамаске. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html
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в мире, россия, иран, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Иран, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Посольство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу

Посол Акбари: консульство Ирана в Сирии может вскоре возобновить работу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Посольство и консульство Ирана в Сирии могут вскоре возобновить работу, заявил в прямом эфире государственного телевидения иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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"Мы разговариваем о том, чтобы наше консульство вернулось (к работе - ред.), и мы незамедлительно приступили к нашей деятельности. (Новые сирийские власти - ред.) заявили о своей готовности... Логично было во избежание проблем уехать на 2-3 дня в Бейрут. Надеемся, что посольство там (в Сирии - ред.) вскоре начнет работать", - приводит фрагмент трансляции выступления Акбари иранское агентство SNN.
Ранее Акбари опроверг появившиеся в иранских и арабских СМИ сообщения о якобы захвате 43 миллионов 700 тысяч долларов, а также нескольких партий золота вооруженными группировками в ходе разграбления иранского посольства в Дамаске.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания посольства Ирана в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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10 декабря, 18:49
 
В миреРоссияИранСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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