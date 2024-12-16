https://ria.ru/20241216/siriya-1989351156.html
ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе
ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 16.12.2024
ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе
ВВС Израиля ночью нанесли удары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:00
2024-12-16T01:00
2024-12-16T10:25
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники. "Израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус на побережье на западе Сирии. <...> В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы", — рассказали собеседники агентства.По данным источников, ВВС Израиля также нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.Неделю назад израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории. Представитель армии Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241212/tsahal-1988891357.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1988004780.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе
Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники.
«
"Израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус на побережье на западе Сирии. <...> В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы", — рассказали собеседники агентства.
По данным источников, ВВС Израиля также нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.
Неделю назад израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории.
Представитель армии Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль
принял решение уничтожить военный потенциал Сирии
, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад
, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии
на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.