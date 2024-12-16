https://ria.ru/20241216/siriya-1989351156.html

ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе

ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 16.12.2024

ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе

ВВС Израиля ночью нанесли удары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T01:00

2024-12-16T01:00

2024-12-16T10:25

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источники. "Израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус на побережье на западе Сирии. <...> В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы", — рассказали собеседники агентства.По данным источников, ВВС Израиля также нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.Неделю назад израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, ЦАХАЛ нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории. Представитель армии Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241212/tsahal-1988891357.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1988004780.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024