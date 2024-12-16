https://ria.ru/20241216/siriya-1989348655.html

Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН

Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН - РИА Новости, 16.12.2024

Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН

Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T00:03

2024-12-16T00:03

2024-12-16T00:35

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном адаптацию резолюции ООН по Сирии 2015 года к "реалиям на земле" и создание условий для возвращения сирийских беженцев, сообщило главное командование сирийской вооруженной оппозиции."В ходе встречи лидера новой администрации Ахмеда аш-Шараа с посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном обсуждалась важность пересмотра резолюции 2254 в связи с изменениями в политической сфере, из-за чего стало необходимым обновить резолюцию в соответствии с новыми реалиями... Также лидер подчеркнул важность... создания безопасных условий для возвращения беженцев", - говорится в сообщении.По словам лидера вооруженной оппозиции, важно обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны, отмечает главное командование.

https://ria.ru/20241214/siriya-1989239929.html

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в мире, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, гейр педерсен