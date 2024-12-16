Рейтинг@Mail.ru
Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 16.12.2024 (обновлено: 00:35 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/siriya-1989348655.html
Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН
Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН - РИА Новости, 16.12.2024
Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН
Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:03
2024-12-16T00:35
в мире
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
гейр педерсен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном адаптацию резолюции ООН по Сирии 2015 года к "реалиям на земле" и создание условий для возвращения сирийских беженцев, сообщило главное командование сирийской вооруженной оппозиции."В ходе встречи лидера новой администрации Ахмеда аш-Шараа с посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном обсуждалась важность пересмотра резолюции 2254 в связи с изменениями в политической сфере, из-за чего стало необходимым обновить резолюцию в соответствии с новыми реалиями... Также лидер подчеркнул важность... создания безопасных условий для возвращения беженцев", - говорится в сообщении.По словам лидера вооруженной оппозиции, важно обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны, отмечает главное командование.
https://ria.ru/20241214/siriya-1989239929.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, гейр педерсен
В мире, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Гейр Педерсен
Лидер сирийской оппозиции провел переговоры со спецпосланником ООН

Аль-Джулани обсудил со спецпосланником ООН возвращение беженцев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном адаптацию резолюции ООН по Сирии 2015 года к "реалиям на земле" и создание условий для возвращения сирийских беженцев, сообщило главное командование сирийской вооруженной оппозиции.
"В ходе встречи лидера новой администрации Ахмеда аш-Шараа с посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном обсуждалась важность пересмотра резолюции 2254 в связи с изменениями в политической сфере, из-за чего стало необходимым обновить резолюцию в соответствии с новыми реалиями... Также лидер подчеркнул важность... создания безопасных условий для возвращения беженцев", - говорится в сообщении.
По словам лидера вооруженной оппозиции, важно обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны, отмечает главное командование.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами
14 декабря, 18:31
 
В миреООНОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияГейр Педерсен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала