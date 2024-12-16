Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия
Слуцкий о вотуме недоверия Шольцу: не последнюю роль сыграл украинский вопрос
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством режима Владимира Зеленского совсем не гарантирует успеха социал-демократам и канцлеру Германии Олафу Шольцу на выборах в 2025 году в Германии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
На прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале. Бундестаг большинством голосов лишил доверия правительство Шольца, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Так, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.
«
"Бундестаг вынес канцлеру Германии Олафу Шольцу вотум недоверия. Не последнюю роль в этом решении сыграл "украинский вопрос". Шольц думает, что уходит, чтобы вернуться по итогам внеочередных парламентских выборов в начале 2025 года. Сам он надеется на победу СДПГ и сохранение за собой поста канцлера ФРГ. Но вернется или нет – выбор будут делать избиратели Германии. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством фашистской укрохунты совсем не гарантирует успеха социал-демократам", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий считает, что в этой ситуации есть определенная закономерность - "острейший правительственный кризис в Германии происходит на фоне общих конвульсий западных элит и их сателлитов".
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства
15 декабря, 13:23