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Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия - РИА Новости, 16.12.2024
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23:13 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/sholts-1989566403.html
Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия
Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия - РИА Новости, 16.12.2024
Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия
Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством режима Владимира Зеленского совсем не гарантирует успеха социал-демократам и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:13
2024-12-16T23:13
в мире
германия
сша
франция
олаф шольц
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
бундестаг германии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством режима Владимира Зеленского совсем не гарантирует успеха социал-демократам и канцлеру Германии Олафу Шольцу на выборах в 2025 году в Германии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. На прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале. Бундестаг большинством голосов лишил доверия правительство Шольца, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Так, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались. "Бундестаг вынес канцлеру Германии Олафу Шольцу вотум недоверия. Не последнюю роль в этом решении сыграл "украинский вопрос". Шольц думает, что уходит, чтобы вернуться по итогам внеочередных парламентских выборов в начале 2025 года. Сам он надеется на победу СДПГ и сохранение за собой поста канцлера ФРГ. Но вернется или нет – выбор будут делать избиратели Германии. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством фашистской укрохунты совсем не гарантирует успеха социал-демократам", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что в этой ситуации есть определенная закономерность - "острейший правительственный кризис в Германии происходит на фоне общих конвульсий западных элит и их сателлитов". "Байден, Макрон, Зурабишвили, Зеленский… Президенты США, Франции, Грузии, Украины вряд ли войдут в историю как подлинные лидеры своих наций и здравомыслящие политики... Одни из них уже отправлены в отставку и историческое небытие. Другим светит та же участь.", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20241204/sholts-1987423090.html
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в мире, германия, сша, франция, олаф шольц, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), бундестаг германии, госдума рф
В мире, Германия, США, Франция, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Бундестаг Германии, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия

Слуцкий о вотуме недоверия Шольцу: не последнюю роль сыграл украинский вопрос

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством режима Владимира Зеленского совсем не гарантирует успеха социал-демократам и канцлеру Германии Олафу Шольцу на выборах в 2025 году в Германии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
На прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале. Бундестаг большинством голосов лишил доверия правительство Шольца, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Так, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались.
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине
4 декабря, 22:11
«
"Бундестаг вынес канцлеру Германии Олафу Шольцу вотум недоверия. Не последнюю роль в этом решении сыграл "украинский вопрос". Шольц думает, что уходит, чтобы вернуться по итогам внеочередных парламентских выборов в начале 2025 года. Сам он надеется на победу СДПГ и сохранение за собой поста канцлера ФРГ. Но вернется или нет – выбор будут делать избиратели Германии. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством фашистской укрохунты совсем не гарантирует успеха социал-демократам", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий считает, что в этой ситуации есть определенная закономерность - "острейший правительственный кризис в Германии происходит на фоне общих конвульсий западных элит и их сателлитов".
"Байден, Макрон, Зурабишвили, Зеленский… Президенты США, Франции, Грузии, Украины вряд ли войдут в историю как подлинные лидеры своих наций и здравомыслящие политики... Одни из них уже отправлены в отставку и историческое небытие. Другим светит та же участь.", - считает парламентарий.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства
15 декабря, 13:23
 
В миреГерманияСШАФранцияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Бундестаг ГерманииГосдума РФ
 
 
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