https://ria.ru/20241216/sholts-1989566403.html

Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия

Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия - РИА Новости, 16.12.2024

Слуцкий прокомментировал решение бундестага лишить Шольца доверия

Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством режима Владимира Зеленского совсем не гарантирует успеха социал-демократам и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:13

2024-12-16T23:13

2024-12-16T23:13

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леонид слуцкий (политик)

бундестаг германии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством режима Владимира Зеленского совсем не гарантирует успеха социал-демократам и канцлеру Германии Олафу Шольцу на выборах в 2025 году в Германии, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. На прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале. Бундестаг большинством голосов лишил доверия правительство Шольца, как сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Так, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовало 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали "за", 116 воздержались. "Бундестаг вынес канцлеру Германии Олафу Шольцу вотум недоверия. Не последнюю роль в этом решении сыграл "украинский вопрос". Шольц думает, что уходит, чтобы вернуться по итогам внеочередных парламентских выборов в начале 2025 года. Сам он надеется на победу СДПГ и сохранение за собой поста канцлера ФРГ. Но вернется или нет – выбор будут делать избиратели Германии. Ухудшение уровня жизни простых немцев на фоне спонсирования их правительством фашистской укрохунты совсем не гарантирует успеха социал-демократам", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что в этой ситуации есть определенная закономерность - "острейший правительственный кризис в Германии происходит на фоне общих конвульсий западных элит и их сателлитов". "Байден, Макрон, Зурабишвили, Зеленский… Президенты США, Франции, Грузии, Украины вряд ли войдут в историю как подлинные лидеры своих наций и здравомыслящие политики... Одни из них уже отправлены в отставку и историческое небытие. Другим светит та же участь.", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20241204/sholts-1987423090.html

https://ria.ru/20241215/linder-1989301235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, сша, франция, олаф шольц, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), бундестаг германии, госдума рф