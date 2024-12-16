Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу, открыв путь к отставке кабмина и выборам
© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на официальном сайте.
Против канцлера проголосовали 394 из 717 принявших участие в заседании депутатов, за — 207 и 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов.
Из-за отсутствия вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента президентом страны ожидаются досрочные выборы, которые, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года.
Запрос о доверии направил сам канцлер в прошлую среду, 11 декабря.
Ранее в ходе внеочередного заседание бундестага, посвященного обсуждению вопроса о доверии канцлеру, его главный оппонент и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал Шольца лицом экономического кризиса в Германии и добавил, что он позорит страну.
Сам канцлер в своей речи на заседании пообещал, что, пока он глава кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.
Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).
В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
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