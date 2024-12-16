https://ria.ru/20241216/sholts-1989528093.html

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу - РИА Новости, 16.12.2024

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:36

2024-12-16T18:36

2024-12-16T20:58

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на официальном сайте. Против канцлера проголосовали 394 из 717 принявших участие в заседании депутатов, за — 207 и 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов.Из-за отсутствия вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента президентом страны ожидаются досрочные выборы, которые, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года.Запрос о доверии направил сам канцлер в прошлую среду, 11 декабря.Ранее в ходе внеочередного заседание бундестага, посвященного обсуждению вопроса о доверии канцлеру, его главный оппонент и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал Шольца лицом экономического кризиса в Германии и добавил, что он позорит страну.Сам канцлер в своей речи на заседании пообещал, что, пока он глава кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241204/sholts-1987423090.html

https://ria.ru/20241215/linder-1989301235.html

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в мире, бундестаг германии, кристиан линднер, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс