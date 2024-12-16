Рейтинг@Mail.ru
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 16.12.2024 (обновлено: 20:58 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/sholts-1989528093.html
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу - РИА Новости, 16.12.2024
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу
Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:36
2024-12-16T20:58
в мире
бундестаг германии
кристиан линднер
германия
украина
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972031044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1680fbf378565d52b27b379faeb2aa5.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на официальном сайте. Против канцлера проголосовали 394 из 717 принявших участие в заседании депутатов, за — 207 и 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов.Из-за отсутствия вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента президентом страны ожидаются досрочные выборы, которые, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года.Запрос о доверии направил сам канцлер в прошлую среду, 11 декабря.Ранее в ходе внеочередного заседание бундестага, посвященного обсуждению вопроса о доверии канцлеру, его главный оппонент и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал Шольца лицом экономического кризиса в Германии и добавил, что он позорит страну.Сам канцлер в своей речи на заседании пообещал, что, пока он глава кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
https://ria.ru/20241204/sholts-1987423090.html
https://ria.ru/20241215/linder-1989301235.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972031044_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_13b24c51c4b9b245654f466f24aedcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бундестаг германии, кристиан линднер, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Бундестаг Германии, Кристиан Линднер, Германия, Украина, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу, открыв путь к отставке кабмина и выборам

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Большинство депутатов бундестага высказались за лишение доверия правительства канцлера Германии Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на официальном сайте.
Против канцлера проголосовали 394 из 717 принявших участие в заседании депутатов, за — 207 и 116 воздержались. Для выражения доверия или его лишения требовалось минимум 367 голосов.
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине
4 декабря, 22:11
Из-за отсутствия вотума доверия правительству и после предстоящего роспуска парламента президентом страны ожидаются досрочные выборы, которые, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года.
Запрос о доверии направил сам канцлер в прошлую среду, 11 декабря.
Ранее в ходе внеочередного заседание бундестага, посвященного обсуждению вопроса о доверии канцлеру, его главный оппонент и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал Шольца лицом экономического кризиса в Германии и добавил, что он позорит страну.
Сам канцлер в своей речи на заседании пообещал, что, пока он глава кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.
Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).
В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Экс-министр экономики ФРГ раскрыл причину распада правительства
15 декабря, 13:23
 
В миреБундестаг ГерманииКристиан ЛинднерГерманияУкраинаОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала