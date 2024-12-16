https://ria.ru/20241216/sholts-1989488944.html
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину - РИА Новости, 16.12.2024
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:58
2024-12-16T15:58
2024-12-16T15:58
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus, об этом он заявил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия "Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем (Украине, ред.) никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действа, которое может применяться глубоко в Россию. И мы точно не пошлем немецких солдат на эту войну, не со мной в качестве канцлера", - сказал он. Речь Шольца транслировалась в прямом эфире на сайте немецкого парламента. Канцлер констатировал, что немецких граждан беспокоит вопрос Украины, и подчеркнул в очередной раз, что Германия предоставляет крупнейшую военную помощь Киеву по Европе. Голосование по вотуму доверия правительству Шольца пройдёт сегодня, 16 декабря. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину
Шольц пообещал, что не допустит отправки военных на Украину и поставки ей Taurus