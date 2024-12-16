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Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину - РИА Новости, 16.12.2024
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15:58 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/sholts-1989488944.html
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину - РИА Новости, 16.12.2024
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:58
2024-12-16T15:58
в мире
германия
украина
россия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus, об этом он заявил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия "Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем (Украине, ред.) никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действа, которое может применяться глубоко в Россию. И мы точно не пошлем немецких солдат на эту войну, не со мной в качестве канцлера", - сказал он. Речь Шольца транслировалась в прямом эфире на сайте немецкого парламента. Канцлер констатировал, что немецких граждан беспокоит вопрос Украины, и подчеркнул в очередной раз, что Германия предоставляет крупнейшую военную помощь Киеву по Европе. Голосование по вотуму доверия правительству Шольца пройдёт сегодня, 16 декабря. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241216/ekonomika-1989361216.html
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц
Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину

Шольц пообещал, что не допустит отправки военных на Украину и поставки ей Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus, об этом он заявил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия
"Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем (Украине, ред.) никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действа, которое может применяться глубоко в Россию. И мы точно не пошлем немецких солдат на эту войну, не со мной в качестве канцлера", - сказал он. Речь Шольца транслировалась в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Ужасающий сценарий": названа точка невозврата, которая ждет Германию
Вчера, 07:19
Канцлер констатировал, что немецких граждан беспокоит вопрос Украины, и подчеркнул в очередной раз, что Германия предоставляет крупнейшую военную помощь Киеву по Европе.
Голосование по вотуму доверия правительству Шольца пройдёт сегодня, 16 декабря. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
Вчера, 15:01
 
В миреГерманияУкраинаРоссияОлаф Шольц
 
 
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