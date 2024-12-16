https://ria.ru/20241216/sholts-1989488944.html

Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину

Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину - РИА Новости, 16.12.2024

Шольц пообещал не допустить отправки военных на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:58

2024-12-16T15:58

2024-12-16T15:58

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что пока он является главой кабмина страны, ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus, об этом он заявил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия "Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем (Украине, ред.) никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действа, которое может применяться глубоко в Россию. И мы точно не пошлем немецких солдат на эту войну, не со мной в качестве канцлера", - сказал он. Речь Шольца транслировалась в прямом эфире на сайте немецкого парламента. Канцлер констатировал, что немецких граждан беспокоит вопрос Украины, и подчеркнул в очередной раз, что Германия предоставляет крупнейшую военную помощь Киеву по Европе. Голосование по вотуму доверия правительству Шольца пройдёт сегодня, 16 декабря. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241216/ekonomika-1989361216.html

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, россия, олаф шольц