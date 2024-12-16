https://ria.ru/20241216/selo-1989377291.html
ВС России освободили село Шевченко в ДНР
ВС России освободили село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России освободили село Шевченко в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:45
2024-12-16T09:45
2024-12-16T12:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР."Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, это касается и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", - сказал Пушилин .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
ВС России освободили село Шевченко в ДНР
Пушилин заявил об освобождении села Шевченко в ДНР