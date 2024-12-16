https://ria.ru/20241216/selo-1989377291.html

ВС России освободили село Шевченко в ДНР

ВС России освободили село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 16.12.2024

ВС России освободили село Шевченко в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:45

2024-12-16T09:45

2024-12-16T12:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

денис пушилин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР."Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, это касается и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", - сказал Пушилин .

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин