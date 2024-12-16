https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала пакет санкций против России
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2024
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала пакет санкций против России
Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:11
2024-12-16T16:11
2024-12-16T19:45
экономика
венгрия
евросоюз
россия
петер сийярто
санкции в отношении россии
чехия
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья."Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России. Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Венгрия с декабря 2022 года грозит наложить вето на очередной пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватию и Чехию. Официально запрет на нефтепродукты из российского сырья вступил в силу 5 февраля 2023 года, исключение для Венгрии должно продлеваться каждые полгода. MOL сообщала, что доля нероссийского сырья на ее словацком заводе составляет 30%.Ранее вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла заявил, что компания ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов.Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.MOL Group - интегрированная международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште, Венгрия. Основана в 1991 году. Работает в более чем 30 странах, штат компании составляет 25 тысяч сотрудников.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241213/gaz-1989129384.html
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экономика, венгрия, евросоюз, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, чехия
Экономика, Венгрия, Евросоюз, Россия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Чехия
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала пакет санкций против России
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала 15-й пакет санкций против России
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС, поскольку оттуда удалось "вычистить" самые "сумасшедшие идеи", в частности, было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья.
"Сегодня был официально принят 15-й пакет санкций против России
. Для Венгрии
это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании - ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно. Поскольку удалось "вычистить" из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", - сказал Сийярто
венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС
, выступление транслировалось в соцсети Facebook
* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгрия с декабря 2022 года грозит наложить вето на очередной пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватию и Чехию. Официально запрет на нефтепродукты из российского сырья вступил в силу 5 февраля 2023 года, исключение для Венгрии должно продлеваться каждые полгода. MOL сообщала, что доля нероссийского сырья на ее словацком заводе составляет 30%.
Ранее вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла заявил, что компания ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
MOL Group - интегрированная международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште, Венгрия. Основана в 1991 году. Работает в более чем 30 странах, штат компании составляет 25 тысяч сотрудников.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России