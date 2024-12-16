https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989487032.html

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России - РИА Новости, 17.12.2024

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-16T15:46

2024-12-16T15:46

2024-12-17T00:27

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале. Утверждается, что все компании "материально поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет въезда на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.Под санкции подпали 30 компаний, в частности:В санкционном списке фигурируют 54 физических лица, среди них: Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html

https://realty.ria.ru/20241216/pik-1989500323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире