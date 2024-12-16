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ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России - РИА Новости, 17.12.2024
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15:46 16.12.2024 (обновлено: 00:27 17.12.2024)
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989487032.html
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России - РИА Новости, 17.12.2024
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-16T15:46
2024-12-17T00:27
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале. Утверждается, что все компании "материально поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет въезда на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.Под санкции подпали 30 компаний, в частности:В санкционном списке фигурируют 54 физических лица, среди них: Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 15-й пакет экономических и персональных санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoЖенщина на фоне флага Евросоюза
Женщина на фоне флага Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Женщина на фоне флага Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале.
Утверждается, что все компании "материально поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет въезда на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Под санкции подпали 30 компаний, в частности:
  • предприятие микроэлектроники "Группа Кремлин Эл";
  • авиакомпания Utair;
  • ООО "Уралдронзавод";
  • ООО "ТСК "Вектор";
  • АО "НПК "СПП";
  • ООО "Алабуга Девелопмент";
  • госконцерн "Корпорация развития Донбасса";
  • ПАО "ПИК — специализированный застройщик".
В санкционном списке фигурируют 54 физических лица, среди них:
  • певица Лариса Долина;
  • заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки;
  • глава Мордовии Артем Здунов;
  • генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников;
  • генеральный директор ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов;
  • программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев;
  • генеральный директор АО "Газстройпром" Николай Ткаченко.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
Офис ПИК - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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