https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989487032.html
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России - РИА Новости, 17.12.2024
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-16T15:46
2024-12-16T15:46
2024-12-17T00:27
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789331421_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_1b1c79d1663daa6492f00ecc7ed6bf24.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале. Утверждается, что все компании "материально поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет въезда на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.Под санкции подпали 30 компаний, в частности:В санкционном списке фигурируют 54 физических лица, среди них: Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html
https://realty.ria.ru/20241216/pik-1989500323.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789331421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0adc7d05b4f238d9bae90f18457ae9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
ЕС утвердил 15-й пакет экономических и персональных санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз принял новый, 15-й пакет антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного в официальном журнале.
Утверждается, что все компании "материально поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины
".
Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет въезда на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Под санкции подпали 30 компаний, в частности:
- предприятие микроэлектроники "Группа Кремлин Эл";
- авиакомпания Utair;
- ООО "Уралдронзавод";
- ООО "ТСК "Вектор";
- АО "НПК "СПП";
- ООО "Алабуга Девелопмент";
- госконцерн "Корпорация развития Донбасса";
- ПАО "ПИК — специализированный застройщик".
В санкционном списке фигурируют 54 физических лица, среди них:
- певица Лариса Долина;
- заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки;
- глава Мордовии Артем Здунов;
- генеральный директор специализированной компании в составе группы "Газпром" ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников;
- генеральный директор ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов;
- программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев;
- генеральный директор АО "Газстройпром" Николай Ткаченко.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 14 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.