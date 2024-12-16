Главы МИД ЕС утвердили новый пакет санкций против России
Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций против России
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел в понедельник окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, куда войдут как новые экономические, так и персональные ограничения.
В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций.
Из распространенного заявления Совета Евросоюза следует, что под ограничения попадут военные, менеджеры энергетических компаний, "два высокопоставленных должностных лица КНДР", российские оборонные, судоходные компании, "химический завод и российская гражданская авиакомпания".
В заявлении также добавили, что впервые вводятся полноценные санкции, включающие заморозку активов и запрет на поездки, в отношении "ряда китайских субъектов" за сотрудничество с РФ.
В рамках так называемой "борьбы с теневым флотом" под санкциями окажутся еще 52 морских судна. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79.
Ранее новый санкционный пакет утвердили постпреды стран ЕС. Его подробное содержание станет известно после публикации в официальном журнале. Тогда же санкции вступят в силу.