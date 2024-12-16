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Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы - РИА Новости, 16.12.2024
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11:51 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы - РИА Новости, 16.12.2024
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы
Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:51
2024-12-16T11:51
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии. В среду венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России. "Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить... Во-вторых, мы должны ввести санкции на (российский - ред.) СПГ, потому что даже в этом году мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов (евро - ред.). И третье - мы должны увеличить тарифы на российские и белорусские товары", - сказал Будрис перед началом заседания глав МИД стран ЕС. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989376331.html
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россия, литва, белоруссия, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Литва, Белоруссия, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы

Глава МИД Литвы Будрис: 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии.
В среду венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России.
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"Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить... Во-вторых, мы должны ввести санкции на (российский - ред.) СПГ, потому что даже в этом году мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов (евро - ред.). И третье - мы должны увеличить тарифы на российские и белорусские товары", - сказал Будрис перед началом заседания глав МИД стран ЕС.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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