https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html

Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы

Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы - РИА Новости, 16.12.2024

Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:51

2024-12-16T11:51

2024-12-16T11:51

россия

литва

белоруссия

владимир путин

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии. В среду венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России. "Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить... Во-вторых, мы должны ввести санкции на (российский - ред.) СПГ, потому что даже в этом году мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов (евро - ред.). И третье - мы должны увеличить тарифы на российские и белорусские товары", - сказал Будрис перед началом заседания глав МИД стран ЕС. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989376331.html

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989361879.html

россия

литва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, литва, белоруссия, владимир путин, евросоюз, в мире