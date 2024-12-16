Рейтинг@Mail.ru
Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.12.2024 (обновлено: 17:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/salkov-1989475324.html
Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача
Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача - РИА Новости, 16.12.2024
Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача
О перспективах достижения Россией лидерства в сфере робототехники и вкладе Росатома в решение этой амбициозной задачи в интервью РИА Новости рассказал... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:10
2024-12-16T17:20
россия
китай
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
робототехника
экономика
цифровизация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989486745_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d5abbd7b4bdb0ef2980dfd124337ea99.jpg
О перспективах достижения Россией лидерства в сфере робототехники и вкладе Росатома в решение этой амбициозной задачи в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков:- Насколько критично для отдельно взятой страны иметь свою промышленную робототехнику? Есть ли какой-то базовый уровень наличия промышленных роботов, не достигнув которого, страна не сможет индустриально развиваться?- Если обращаться к истории промышленной робототехники, которая начала зарождаться в начале 1950-х годов, можно сделать вывод о том, что люди были движимы стремлением автоматизировать процессы, облегчить тяжелый труд, оптимизировать затраты, освободить человека от рутинных и тяжелых, а зачастую и опасных, задач на производстве. Первые прототипы роботов-манипуляторов, конечно, не отличались внешним и внутренним совершенством, однако уже могли поднимать тяжелые предметы и перемещать их с достаточной точностью и скоростью, дав начало процессу развития сферы промышленной робототехники в целом. В этот же период – 80-е годы XXвека - Россия, тогда СССР, производила около 6000 промышленных роботов, что составляло более 20% от общего числа таких роботов в мире. Это свидетельствовало о чрезвычайно высоком на то время уровне робототехники в стране.Критично ли для страны иметь свою промышленную робототехнику? В настоящее время промышленная робототехника является своего рода маркером стремления к технологическому развитию, осознанного совершенствования бизнес-процессов через цифровизацию и автоматизацию, без которого уже сложно конкурировать с мировыми лидерами. Более того, если говорить о нашей стране, то острым образом стоит вопрос кадрового голода на производствах. Таким образом, для России наличие своих робототехнических решений является критически важной задачей.Говоря о роботизации в контексте индустриального развития, важно помнить о том, что в центре любых прорывов стоит прежде всего человек. Технологии должны работать прежде всего на благо человека, повышать качество жизни, создавать стабильное настоящее. Роботизированные комплексы создают условия для автоматизации основных процессов и облегчения человеческого труда. Промышленные роботы выполняют монотонную, тяжелую и/или опасную для человека работу – и тем самым выполняют свою главную миссию. Если стране удалось внедрить робототехнические комплексы для выполнения таких задач, можно говорить о достижении ею базового уровня роботизации.Сегодня мир живет в эпоху Индустрии 4.0. – и неотъемлемыми составляющими нашей действительности стали искусственный интеллект, интернет вещей и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии. Применение таких высоких технологий вкупе с роботизацией позволяет автоматизировать более сложные технологические процессы, добиваясь существенного увеличения производительности и повышения качества выпускаемой продукции.- Кто сейчас лидирует в сфере промышленной робототехники в мире и каковы здесь позиции России?- Мировой рынок робототехники развивается очень активно, особенно в последние годы. В дополнение к курсу на повсеместную цифровую трансформацию в мире, катализатором развития, возможно, в какой-то мере стала пандемия. Во избежание дополнительных контактов робототехнические решения были внедрены на традиционные предприятия, объекты логистики и склады, лаборатории и так далее.Внедрение роботов на заводах по всему миру продолжается быстрыми темпами: по данным Международной ассоциации робототехники, в 2023 году средняя плотность роботов в мире достигла рекордных 162 единиц на 10 тысяч сотрудников — более чем в два раза больше, чем семь лет назад (74 единицы).Лидирующие мировые позиции по плотности роботизации на 10 тысяч работников занимают сегодня Южная Корея, Сингапур и Китай, где на указанное количество работников приходится от 470 до чуть более 1000 промышленных роботов. В этом отношении интересен опыт Китая - в 2023 году страна обогнала Германию и Японию, при этом в топ-10 вошла только в 2019 году. За четыре года Китаю удалось удвоить плотность роботов.Согласно поручению президента России, до 2030 года наша страна должна войти в топ-25 государств по роботизации. Для исполнения поручения потребуется ввести в строй более 85 тысяч роботов.Мы нацелены в ближайшее время не только обеспечить реализацию нацпроектов, но и добиться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в сфере робототехники – определенные шаги планируется совершить уже в следующем году, который на уровне руководства страны объявлен ключевым для запуска нового этапа технологического развития страны.- В какой мере Росатом задействован в решении задач по развитию робототехники в России? Какие компетенции уже были накоплены нашей атомной отраслью и что предстоит сделать?- Действительно, нашей отраслью уже накоплены определенные компетенции. В силу отраслевой специфики существует ряд технологических операций, связанных с выводом из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращением с РАО и ОЯТ. Для их выполнения как раз применяются специализированные робототехнические комплексы – условно мы называем их экстремальными, или атомными роботами. Они способны выдерживать сильное радиационное поле или высокую температу­ру.Отдельное на­правление — практически безлюдный, полностью ав­томатизированный завод по переработке облученно­го ядерного топлива в рамках проекта "Прорыв". Для него разрабатывается целый класс экстремальных роботов.Помимо этого, для "Росатома" большой интерес представляет промышленная робототехника – направление, которое сейчас и развивает группа компаний "Росатом Сервис".- Когда и почему "Росатом Сервис" взялся за это направление? Ведь компания прежде всего известна своими услугами по поддержке объектов атомной энергетики.- Да, за 13 лет жизни группа компаний "Росатом Сервис" прошла большой путь развития – от организации, которая специализировалась лишь на сервисе зарубежных атомных электростанций, будучи созданной для этих целей, до группы компаний с разветвленной сетью бизнес-направлений, включая, помимо сервиса АЭС, цифровое моделирование, робототехнику, неатомную энергетику. Вектор на коммерциализацию робототехники в "Росатоме" был определен сравнительно недавно - с момента, когда робототехнику внесли в перечень новых бизнесов госкорпорации "Росатом", а "Росатом Сервис" был назначен отраслевым интегратором. Так началось стремительное наращивание наших компетенций и активов по направлению робототехники – приобретение компании "АтомИнтелМаш" с собственным конструкторским бюро, формирование команды с опытом в сфере робототехники, первые маркетинговые исследования, первые конкурсы. Наш портфель пополнился заказами как для отрасли, так и за ее пределами - для предприятий Ростеха, Роскосмоса и крупных коммерческих холдингов.В 2024 году мы также закрепили сотрудничество с современной высокотехнологичной робототехнической компанией из Восточной Азии. Партнерство было публично презентовано в рамках главного мероприятия атомной отрасли в марте 2024 года, международного форума "Атомэкспо". Уже в сентябре мы открыли первый демонстрационный зал промышленных роботов в Москве, где под разработанным нами брендом "АИМ" презентовали новую линейку промышленных роботов.- У Росатома есть уже линейка промышленных роботов "АтомИнтелМаш" (АИМ). На какие отрасли они ориентированы и в каких задачах могут использоваться? Насколько они конкурентны в своем классе на мировом рынке?- АИМ — это тщательно продуманная с точки зрения спроса и технических характеристик линейка промышленных роботов. Они прежде всего нацелены на выполнение ряда критически важных функций на производстве – сварка, паллетирование, укладка на поддоны и других. Могут применяться. в различных отраслях – машиностроение, производство, металлообработка. Все указанные функции, безусловно, может выполнять и человек, однако внедрение наших решений позволит выполнять эти задачи в разы быстрее и эффективнее.Сегодня в линейке промышленных роботов под брендом "АИМ" — 43 модели, поделенные на 9 серий. Каждая из этих серий ориентирована на применение в определенных технологических процессах.В нашей линейке есть также уникальные роботы, способные перемещать грузы до 3000 килограммов. В этом году мы осуществили поставку заказчику робототехнического комплекса на базе робота грузоподъемностью 1200 килограммов.Для обслуживания роботов АИМ мы создаем сеть сервисных центров по всей стране, обеспечивая бесперебойную сервисную поддержку в течение всего срока службы. Мы также развиваем партнерство с инжиниринговыми компаниями-системными интеграторами, которые внедряют роботов АИМ на предприятиях страны.Безусловно, мы нацелены на то, что наши роботы стали полностью российскими – от сборки до инжиниринга. Полный технологический цикл производства в ближайшие 5 лет будет локализован в России с прохождением соответствующей сертификации в Минпромторге и будет включать местных поставщиков с российскими компонентами. Мы уверены, что наши роботы будут соответствовать всем мировым стандартам качества, но работать они будут на отечественной платформе.- В целом, есть ли у российской промышленной робототехники перспективы на международном рынке, если брать в расчет международный опыт "Росатом Сервис"?Потенциал у российской промышленной робототехники, безусловно, есть - на это указывает и растущая доля отечественных робототехнических решений, и высокая инициативность крупных корпораций в развитии данного направления.Мы начали изучать спрос в странах ЕАЭС, активно продвигаем нашу продукцию в Белоруссии, где наблюдаем высокий интерес к роботам АИМ. Соглашение о партнерстве по направлению робототехники уже подписано с ключевыми машиностроительными предприятия Белоруссии, и мы ожидаем плодотворной работы по внедрению наших робототехнических комплексов на местных предприятиях.Что касается других дружественных стран, нам еще предстоит подготовиться к выходу на их рынки, в настоящий момент в фокусе нашего внимания – развитие уже имеющихся компетенций. Это позволит создать базу для конкурентоспособного на мировой арене направления.Говоря о российской робототехнике в контексте лидерства, необходимо уже сейчас приближаться к новому технологическому укладу. На данный момент Росатом развивает такие прорывные направления, как квантовые компьютеры, аддитивные технологии и робототехника. Если поставленные цели будут достигнуты, мы перевернем представление о промышленности в целом и изменим жизнь людей к лучшему – у нас и нашей страны для это есть и ресурсы, и потенциал.
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989486745_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0db7175ef721b87e8791695f2b61ba62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, робототехника, экономика, цифровизация
Россия, Китай, Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, робототехника, Экономика, Цифровизация

Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача

© Фото : АО "Росатом Сервис"Генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков
Генеральный директор АО Росатом Сервис Евгений Сальков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : АО "Росатом Сервис"
Генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков
Читать ria.ru в
Дзен
О перспективах достижения Россией лидерства в сфере робототехники и вкладе Росатома в решение этой амбициозной задачи в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков:
- Насколько критично для отдельно взятой страны иметь свою промышленную робототехнику? Есть ли какой-то базовый уровень наличия промышленных роботов, не достигнув которого, страна не сможет индустриально развиваться?
- Если обращаться к истории промышленной робототехники, которая начала зарождаться в начале 1950-х годов, можно сделать вывод о том, что люди были движимы стремлением автоматизировать процессы, облегчить тяжелый труд, оптимизировать затраты, освободить человека от рутинных и тяжелых, а зачастую и опасных, задач на производстве. Первые прототипы роботов-манипуляторов, конечно, не отличались внешним и внутренним совершенством, однако уже могли поднимать тяжелые предметы и перемещать их с достаточной точностью и скоростью, дав начало процессу развития сферы промышленной робототехники в целом. В этот же период – 80-е годы XXвека - Россия, тогда СССР, производила около 6000 промышленных роботов, что составляло более 20% от общего числа таких роботов в мире. Это свидетельствовало о чрезвычайно высоком на то время уровне робототехники в стране.
Критично ли для страны иметь свою промышленную робототехнику? В настоящее время промышленная робототехника является своего рода маркером стремления к технологическому развитию, осознанного совершенствования бизнес-процессов через цифровизацию и автоматизацию, без которого уже сложно конкурировать с мировыми лидерами. Более того, если говорить о нашей стране, то острым образом стоит вопрос кадрового голода на производствах. Таким образом, для России наличие своих робототехнических решений является критически важной задачей.
Говоря о роботизации в контексте индустриального развития, важно помнить о том, что в центре любых прорывов стоит прежде всего человек. Технологии должны работать прежде всего на благо человека, повышать качество жизни, создавать стабильное настоящее. Роботизированные комплексы создают условия для автоматизации основных процессов и облегчения человеческого труда. Промышленные роботы выполняют монотонную, тяжелую и/или опасную для человека работу – и тем самым выполняют свою главную миссию. Если стране удалось внедрить робототехнические комплексы для выполнения таких задач, можно говорить о достижении ею базового уровня роботизации.
Сегодня мир живет в эпоху Индустрии 4.0. – и неотъемлемыми составляющими нашей действительности стали искусственный интеллект, интернет вещей и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии. Применение таких высоких технологий вкупе с роботизацией позволяет автоматизировать более сложные технологические процессы, добиваясь существенного увеличения производительности и повышения качества выпускаемой продукции.
- Кто сейчас лидирует в сфере промышленной робототехники в мире и каковы здесь позиции России?
- Мировой рынок робототехники развивается очень активно, особенно в последние годы. В дополнение к курсу на повсеместную цифровую трансформацию в мире, катализатором развития, возможно, в какой-то мере стала пандемия. Во избежание дополнительных контактов робототехнические решения были внедрены на традиционные предприятия, объекты логистики и склады, лаборатории и так далее.
Внедрение роботов на заводах по всему миру продолжается быстрыми темпами: по данным Международной ассоциации робототехники, в 2023 году средняя плотность роботов в мире достигла рекордных 162 единиц на 10 тысяч сотрудников — более чем в два раза больше, чем семь лет назад (74 единицы).
Лидирующие мировые позиции по плотности роботизации на 10 тысяч работников занимают сегодня Южная Корея, Сингапур и Китай, где на указанное количество работников приходится от 470 до чуть более 1000 промышленных роботов. В этом отношении интересен опыт Китая - в 2023 году страна обогнала Германию и Японию, при этом в топ-10 вошла только в 2019 году. За четыре года Китаю удалось удвоить плотность роботов.
Согласно поручению президента России, до 2030 года наша страна должна войти в топ-25 государств по роботизации. Для исполнения поручения потребуется ввести в строй более 85 тысяч роботов.
Мы нацелены в ближайшее время не только обеспечить реализацию нацпроектов, но и добиться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в сфере робототехники – определенные шаги планируется совершить уже в следующем году, который на уровне руководства страны объявлен ключевым для запуска нового этапа технологического развития страны.
- В какой мере Росатом задействован в решении задач по развитию робототехники в России? Какие компетенции уже были накоплены нашей атомной отраслью и что предстоит сделать?
- Действительно, нашей отраслью уже накоплены определенные компетенции. В силу отраслевой специфики существует ряд технологических операций, связанных с выводом из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращением с РАО и ОЯТ. Для их выполнения как раз применяются специализированные робототехнические комплексы – условно мы называем их экстремальными, или атомными роботами. Они способны выдерживать сильное радиационное поле или высокую температу­ру.
Отдельное на­правление — практически безлюдный, полностью ав­томатизированный завод по переработке облученно­го ядерного топлива в рамках проекта "Прорыв". Для него разрабатывается целый класс экстремальных роботов.
Помимо этого, для "Росатома" большой интерес представляет промышленная робототехника – направление, которое сейчас и развивает группа компаний "Росатом Сервис".
- Когда и почему "Росатом Сервис" взялся за это направление? Ведь компания прежде всего известна своими услугами по поддержке объектов атомной энергетики.
- Да, за 13 лет жизни группа компаний "Росатом Сервис" прошла большой путь развития – от организации, которая специализировалась лишь на сервисе зарубежных атомных электростанций, будучи созданной для этих целей, до группы компаний с разветвленной сетью бизнес-направлений, включая, помимо сервиса АЭС, цифровое моделирование, робототехнику, неатомную энергетику. Вектор на коммерциализацию робототехники в "Росатоме" был определен сравнительно недавно - с момента, когда робототехнику внесли в перечень новых бизнесов госкорпорации "Росатом", а "Росатом Сервис" был назначен отраслевым интегратором. Так началось стремительное наращивание наших компетенций и активов по направлению робототехники – приобретение компании "АтомИнтелМаш" с собственным конструкторским бюро, формирование команды с опытом в сфере робототехники, первые маркетинговые исследования, первые конкурсы. Наш портфель пополнился заказами как для отрасли, так и за ее пределами - для предприятий Ростеха, Роскосмоса и крупных коммерческих холдингов.
В 2024 году мы также закрепили сотрудничество с современной высокотехнологичной робототехнической компанией из Восточной Азии. Партнерство было публично презентовано в рамках главного мероприятия атомной отрасли в марте 2024 года, международного форума "Атомэкспо". Уже в сентябре мы открыли первый демонстрационный зал промышленных роботов в Москве, где под разработанным нами брендом "АИМ" презентовали новую линейку промышленных роботов.
- У Росатома есть уже линейка промышленных роботов "АтомИнтелМаш" (АИМ). На какие отрасли они ориентированы и в каких задачах могут использоваться? Насколько они конкурентны в своем классе на мировом рынке?
- АИМ — это тщательно продуманная с точки зрения спроса и технических характеристик линейка промышленных роботов. Они прежде всего нацелены на выполнение ряда критически важных функций на производстве – сварка, паллетирование, укладка на поддоны и других. Могут применяться. в различных отраслях – машиностроение, производство, металлообработка. Все указанные функции, безусловно, может выполнять и человек, однако внедрение наших решений позволит выполнять эти задачи в разы быстрее и эффективнее.
Сегодня в линейке промышленных роботов под брендом "АИМ" — 43 модели, поделенные на 9 серий. Каждая из этих серий ориентирована на применение в определенных технологических процессах.
В нашей линейке есть также уникальные роботы, способные перемещать грузы до 3000 килограммов. В этом году мы осуществили поставку заказчику робототехнического комплекса на базе робота грузоподъемностью 1200 килограммов.
Для обслуживания роботов АИМ мы создаем сеть сервисных центров по всей стране, обеспечивая бесперебойную сервисную поддержку в течение всего срока службы. Мы также развиваем партнерство с инжиниринговыми компаниями-системными интеграторами, которые внедряют роботов АИМ на предприятиях страны.
Безусловно, мы нацелены на то, что наши роботы стали полностью российскими – от сборки до инжиниринга. Полный технологический цикл производства в ближайшие 5 лет будет локализован в России с прохождением соответствующей сертификации в Минпромторге и будет включать местных поставщиков с российскими компонентами. Мы уверены, что наши роботы будут соответствовать всем мировым стандартам качества, но работать они будут на отечественной платформе.
- В целом, есть ли у российской промышленной робототехники перспективы на международном рынке, если брать в расчет международный опыт "Росатом Сервис"?
Потенциал у российской промышленной робототехники, безусловно, есть - на это указывает и растущая доля отечественных робототехнических решений, и высокая инициативность крупных корпораций в развитии данного направления.
Мы начали изучать спрос в странах ЕАЭС, активно продвигаем нашу продукцию в Белоруссии, где наблюдаем высокий интерес к роботам АИМ. Соглашение о партнерстве по направлению робототехники уже подписано с ключевыми машиностроительными предприятия Белоруссии, и мы ожидаем плодотворной работы по внедрению наших робототехнических комплексов на местных предприятиях.
Что касается других дружественных стран, нам еще предстоит подготовиться к выходу на их рынки, в настоящий момент в фокусе нашего внимания – развитие уже имеющихся компетенций. Это позволит создать базу для конкурентоспособного на мировой арене направления.
Говоря о российской робототехнике в контексте лидерства, необходимо уже сейчас приближаться к новому технологическому укладу. На данный момент Росатом развивает такие прорывные направления, как квантовые компьютеры, аддитивные технологии и робототехника. Если поставленные цели будут достигнуты, мы перевернем представление о промышленности в целом и изменим жизнь людей к лучшему – у нас и нашей страны для это есть и ресурсы, и потенциал.
 
РоссияКитайБелоруссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииробототехникаЭкономикаЦифровизация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала