https://ria.ru/20241216/salkov-1989475324.html

Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача

Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача - РИА Новости, 16.12.2024

Сальков: развитие российской робототехники - критически важная задача

О перспективах достижения Россией лидерства в сфере робототехники и вкладе Росатома в решение этой амбициозной задачи в интервью РИА Новости рассказал... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:10

2024-12-16T17:10

2024-12-16T17:20

россия

китай

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

робототехника

экономика

цифровизация

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О перспективах достижения Россией лидерства в сфере робототехники и вкладе Росатома в решение этой амбициозной задачи в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков:- Насколько критично для отдельно взятой страны иметь свою промышленную робототехнику? Есть ли какой-то базовый уровень наличия промышленных роботов, не достигнув которого, страна не сможет индустриально развиваться?- Если обращаться к истории промышленной робототехники, которая начала зарождаться в начале 1950-х годов, можно сделать вывод о том, что люди были движимы стремлением автоматизировать процессы, облегчить тяжелый труд, оптимизировать затраты, освободить человека от рутинных и тяжелых, а зачастую и опасных, задач на производстве. Первые прототипы роботов-манипуляторов, конечно, не отличались внешним и внутренним совершенством, однако уже могли поднимать тяжелые предметы и перемещать их с достаточной точностью и скоростью, дав начало процессу развития сферы промышленной робототехники в целом. В этот же период – 80-е годы XXвека - Россия, тогда СССР, производила около 6000 промышленных роботов, что составляло более 20% от общего числа таких роботов в мире. Это свидетельствовало о чрезвычайно высоком на то время уровне робототехники в стране.Критично ли для страны иметь свою промышленную робототехнику? В настоящее время промышленная робототехника является своего рода маркером стремления к технологическому развитию, осознанного совершенствования бизнес-процессов через цифровизацию и автоматизацию, без которого уже сложно конкурировать с мировыми лидерами. Более того, если говорить о нашей стране, то острым образом стоит вопрос кадрового голода на производствах. Таким образом, для России наличие своих робототехнических решений является критически важной задачей.Говоря о роботизации в контексте индустриального развития, важно помнить о том, что в центре любых прорывов стоит прежде всего человек. Технологии должны работать прежде всего на благо человека, повышать качество жизни, создавать стабильное настоящее. Роботизированные комплексы создают условия для автоматизации основных процессов и облегчения человеческого труда. Промышленные роботы выполняют монотонную, тяжелую и/или опасную для человека работу – и тем самым выполняют свою главную миссию. Если стране удалось внедрить робототехнические комплексы для выполнения таких задач, можно говорить о достижении ею базового уровня роботизации.Сегодня мир живет в эпоху Индустрии 4.0. – и неотъемлемыми составляющими нашей действительности стали искусственный интеллект, интернет вещей и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии. Применение таких высоких технологий вкупе с роботизацией позволяет автоматизировать более сложные технологические процессы, добиваясь существенного увеличения производительности и повышения качества выпускаемой продукции.- Кто сейчас лидирует в сфере промышленной робототехники в мире и каковы здесь позиции России?- Мировой рынок робототехники развивается очень активно, особенно в последние годы. В дополнение к курсу на повсеместную цифровую трансформацию в мире, катализатором развития, возможно, в какой-то мере стала пандемия. Во избежание дополнительных контактов робототехнические решения были внедрены на традиционные предприятия, объекты логистики и склады, лаборатории и так далее.Внедрение роботов на заводах по всему миру продолжается быстрыми темпами: по данным Международной ассоциации робототехники, в 2023 году средняя плотность роботов в мире достигла рекордных 162 единиц на 10 тысяч сотрудников — более чем в два раза больше, чем семь лет назад (74 единицы).Лидирующие мировые позиции по плотности роботизации на 10 тысяч работников занимают сегодня Южная Корея, Сингапур и Китай, где на указанное количество работников приходится от 470 до чуть более 1000 промышленных роботов. В этом отношении интересен опыт Китая - в 2023 году страна обогнала Германию и Японию, при этом в топ-10 вошла только в 2019 году. За четыре года Китаю удалось удвоить плотность роботов.Согласно поручению президента России, до 2030 года наша страна должна войти в топ-25 государств по роботизации. Для исполнения поручения потребуется ввести в строй более 85 тысяч роботов.Мы нацелены в ближайшее время не только обеспечить реализацию нацпроектов, но и добиться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в сфере робототехники – определенные шаги планируется совершить уже в следующем году, который на уровне руководства страны объявлен ключевым для запуска нового этапа технологического развития страны.- В какой мере Росатом задействован в решении задач по развитию робототехники в России? Какие компетенции уже были накоплены нашей атомной отраслью и что предстоит сделать?- Действительно, нашей отраслью уже накоплены определенные компетенции. В силу отраслевой специфики существует ряд технологических операций, связанных с выводом из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, обращением с РАО и ОЯТ. Для их выполнения как раз применяются специализированные робототехнические комплексы – условно мы называем их экстремальными, или атомными роботами. Они способны выдерживать сильное радиационное поле или высокую температу­ру.Отдельное на­правление — практически безлюдный, полностью ав­томатизированный завод по переработке облученно­го ядерного топлива в рамках проекта "Прорыв". Для него разрабатывается целый класс экстремальных роботов.Помимо этого, для "Росатома" большой интерес представляет промышленная робототехника – направление, которое сейчас и развивает группа компаний "Росатом Сервис".- Когда и почему "Росатом Сервис" взялся за это направление? Ведь компания прежде всего известна своими услугами по поддержке объектов атомной энергетики.- Да, за 13 лет жизни группа компаний "Росатом Сервис" прошла большой путь развития – от организации, которая специализировалась лишь на сервисе зарубежных атомных электростанций, будучи созданной для этих целей, до группы компаний с разветвленной сетью бизнес-направлений, включая, помимо сервиса АЭС, цифровое моделирование, робототехнику, неатомную энергетику. Вектор на коммерциализацию робототехники в "Росатоме" был определен сравнительно недавно - с момента, когда робототехнику внесли в перечень новых бизнесов госкорпорации "Росатом", а "Росатом Сервис" был назначен отраслевым интегратором. Так началось стремительное наращивание наших компетенций и активов по направлению робототехники – приобретение компании "АтомИнтелМаш" с собственным конструкторским бюро, формирование команды с опытом в сфере робототехники, первые маркетинговые исследования, первые конкурсы. Наш портфель пополнился заказами как для отрасли, так и за ее пределами - для предприятий Ростеха, Роскосмоса и крупных коммерческих холдингов.В 2024 году мы также закрепили сотрудничество с современной высокотехнологичной робототехнической компанией из Восточной Азии. Партнерство было публично презентовано в рамках главного мероприятия атомной отрасли в марте 2024 года, международного форума "Атомэкспо". Уже в сентябре мы открыли первый демонстрационный зал промышленных роботов в Москве, где под разработанным нами брендом "АИМ" презентовали новую линейку промышленных роботов.- У Росатома есть уже линейка промышленных роботов "АтомИнтелМаш" (АИМ). На какие отрасли они ориентированы и в каких задачах могут использоваться? Насколько они конкурентны в своем классе на мировом рынке?- АИМ — это тщательно продуманная с точки зрения спроса и технических характеристик линейка промышленных роботов. Они прежде всего нацелены на выполнение ряда критически важных функций на производстве – сварка, паллетирование, укладка на поддоны и других. Могут применяться. в различных отраслях – машиностроение, производство, металлообработка. Все указанные функции, безусловно, может выполнять и человек, однако внедрение наших решений позволит выполнять эти задачи в разы быстрее и эффективнее.Сегодня в линейке промышленных роботов под брендом "АИМ" — 43 модели, поделенные на 9 серий. Каждая из этих серий ориентирована на применение в определенных технологических процессах.В нашей линейке есть также уникальные роботы, способные перемещать грузы до 3000 килограммов. В этом году мы осуществили поставку заказчику робототехнического комплекса на базе робота грузоподъемностью 1200 килограммов.Для обслуживания роботов АИМ мы создаем сеть сервисных центров по всей стране, обеспечивая бесперебойную сервисную поддержку в течение всего срока службы. Мы также развиваем партнерство с инжиниринговыми компаниями-системными интеграторами, которые внедряют роботов АИМ на предприятиях страны.Безусловно, мы нацелены на то, что наши роботы стали полностью российскими – от сборки до инжиниринга. Полный технологический цикл производства в ближайшие 5 лет будет локализован в России с прохождением соответствующей сертификации в Минпромторге и будет включать местных поставщиков с российскими компонентами. Мы уверены, что наши роботы будут соответствовать всем мировым стандартам качества, но работать они будут на отечественной платформе.- В целом, есть ли у российской промышленной робототехники перспективы на международном рынке, если брать в расчет международный опыт "Росатом Сервис"?Потенциал у российской промышленной робототехники, безусловно, есть - на это указывает и растущая доля отечественных робототехнических решений, и высокая инициативность крупных корпораций в развитии данного направления.Мы начали изучать спрос в странах ЕАЭС, активно продвигаем нашу продукцию в Белоруссии, где наблюдаем высокий интерес к роботам АИМ. Соглашение о партнерстве по направлению робототехники уже подписано с ключевыми машиностроительными предприятия Белоруссии, и мы ожидаем плодотворной работы по внедрению наших робототехнических комплексов на местных предприятиях.Что касается других дружественных стран, нам еще предстоит подготовиться к выходу на их рынки, в настоящий момент в фокусе нашего внимания – развитие уже имеющихся компетенций. Это позволит создать базу для конкурентоспособного на мировой арене направления.Говоря о российской робототехнике в контексте лидерства, необходимо уже сейчас приближаться к новому технологическому укладу. На данный момент Росатом развивает такие прорывные направления, как квантовые компьютеры, аддитивные технологии и робототехника. Если поставленные цели будут достигнуты, мы перевернем представление о промышленности в целом и изменим жизнь людей к лучшему – у нас и нашей страны для это есть и ресурсы, и потенциал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, робототехника, экономика, цифровизация