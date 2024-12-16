https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515815.html
Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год
Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год - РИА Новости, 16.12.2024
Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год
На заседании Совета по делам казачества, которое провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских, обсудили связанные с выполнением указа президента РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:52
2024-12-16T17:52
2024-12-16T17:52
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На заседании Совета по делам казачества, которое провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских, обсудили связанные с выполнением указа президента РФ вопросы по реализации государственной политики в отношении казачества, подвели итоги за 2024 год и определили приоритетные направления работы на предстоящий год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Действующая Стратегия государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года предусматривает такие направления работы, как добровольческие отряды, кадровый резерв, воспитание молодежи. В ряду первоочередных задач органов власти по взаимодействию с казачеством в условиях СВО – оказание помощи атаманам всех уровней в формировании и обеспечении казачьего добровольческого штурмового отряда Барс-15 "Ермак". "Казаки-добровольцы принимают участие в специальной военной операции в составе 15-го казачьего добровольческого штурмового отряда "Ермак", добровольческих батальонов Ульяновской области "Свияга" и "Симбирск". За мужество, героизм и отвагу 106 казаков представлены к государственным и ведомственным наградам. Искренне благодарю участников специальной военной операции, атамана Симбирского отдельского казачьего общества ВВКО Сергея Анатольевича Дедюева, который в настоящий момент принимает участие в СВО, других атаманов и всех казаков – защитников Отечества. Обращаю внимание всех руководителей на то, что ни одна семья казака не должна остаться без внимания", - цитирует пресс-служба Русских. Он добавил, что необходимо оказывать помощь в реабилитации и трудоустройстве казакам, которые получили ранение, адресную помощь семьям погибших и, конечно же, тем, кто вернулся с СВО. Также в регионе постоянно осуществляется сбор шефской гуманитарной помощи, которая направляется в зону спецоперации и в Курскую область. Заявки от командиров подразделений, где служат казаки, выполняются в полном объеме. Отдельным направлением выделено развитие системы непрерывного казачьего образования, работа с молодежью и военно-патриотическое воспитание. Еще одной задачей, обозначенной губернатором, стало содействие в становлении и развитии детско-юношеского общественного движения "Казачья молодежь". Оно создано в марте 2024 года, в настоящее время насчитывает 29 первичных организаций общей численностью 576 человек.
https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515328.html
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ульяновская область, россия, курская область, алексей русских
Ульяновская область, Ульяновская область, Россия, Курская область, Алексей Русских
Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год
Губернатор Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На заседании Совета по делам казачества, которое провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских, обсудили связанные с выполнением указа президента РФ вопросы по реализации государственной политики в отношении казачества, подвели итоги за 2024 год и определили приоритетные направления работы на предстоящий год, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Действующая Стратегия государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года предусматривает такие направления работы, как добровольческие отряды, кадровый резерв, воспитание молодежи. В ряду первоочередных задач органов власти по взаимодействию с казачеством в условиях СВО – оказание помощи атаманам всех уровней в формировании и обеспечении казачьего добровольческого штурмового отряда Барс-15 "Ермак".
"Казаки-добровольцы принимают участие в специальной военной операции в составе 15-го казачьего добровольческого штурмового отряда "Ермак", добровольческих батальонов Ульяновской области
"Свияга" и "Симбирск". За мужество, героизм и отвагу 106 казаков представлены к государственным и ведомственным наградам. Искренне благодарю участников специальной военной операции, атамана Симбирского отдельского казачьего общества ВВКО Сергея Анатольевича Дедюева, который в настоящий момент принимает участие в СВО, других атаманов и всех казаков – защитников Отечества. Обращаю внимание всех руководителей на то, что ни одна семья казака не должна остаться без внимания", - цитирует пресс-служба Русских.
Он добавил, что необходимо оказывать помощь в реабилитации и трудоустройстве казакам, которые получили ранение, адресную помощь семьям погибших и, конечно же, тем, кто вернулся с СВО.
Также в регионе постоянно осуществляется сбор шефской гуманитарной помощи, которая направляется в зону спецоперации и в Курскую область
. Заявки от командиров подразделений, где служат казаки, выполняются в полном объеме.
Отдельным направлением выделено развитие системы непрерывного казачьего образования, работа с молодежью и военно-патриотическое воспитание.
Еще одной задачей, обозначенной губернатором, стало содействие в становлении и развитии детско-юношеского общественного движения "Казачья молодежь". Оно создано в марте 2024 года, в настоящее время насчитывает 29 первичных организаций общей численностью 576 человек.