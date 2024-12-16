https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515815.html

Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год

Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год - РИА Новости, 16.12.2024

Русских поставил задачи по развитию института казачества на 2025 год

На заседании Совета по делам казачества, которое провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских, обсудили связанные с выполнением указа президента РФ... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:52

2024-12-16T17:52

2024-12-16T17:52

ульяновская область

ульяновская область

россия

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алексей русских

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На заседании Совета по делам казачества, которое провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских, обсудили связанные с выполнением указа президента РФ вопросы по реализации государственной политики в отношении казачества, подвели итоги за 2024 год и определили приоритетные направления работы на предстоящий год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Действующая Стратегия государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года предусматривает такие направления работы, как добровольческие отряды, кадровый резерв, воспитание молодежи. В ряду первоочередных задач органов власти по взаимодействию с казачеством в условиях СВО – оказание помощи атаманам всех уровней в формировании и обеспечении казачьего добровольческого штурмового отряда Барс-15 "Ермак". "Казаки-добровольцы принимают участие в специальной военной операции в составе 15-го казачьего добровольческого штурмового отряда "Ермак", добровольческих батальонов Ульяновской области "Свияга" и "Симбирск". За мужество, героизм и отвагу 106 казаков представлены к государственным и ведомственным наградам. Искренне благодарю участников специальной военной операции, атамана Симбирского отдельского казачьего общества ВВКО Сергея Анатольевича Дедюева, который в настоящий момент принимает участие в СВО, других атаманов и всех казаков – защитников Отечества. Обращаю внимание всех руководителей на то, что ни одна семья казака не должна остаться без внимания", - цитирует пресс-служба Русских. Он добавил, что необходимо оказывать помощь в реабилитации и трудоустройстве казакам, которые получили ранение, адресную помощь семьям погибших и, конечно же, тем, кто вернулся с СВО. Также в регионе постоянно осуществляется сбор шефской гуманитарной помощи, которая направляется в зону спецоперации и в Курскую область. Заявки от командиров подразделений, где служат казаки, выполняются в полном объеме. Отдельным направлением выделено развитие системы непрерывного казачьего образования, работа с молодежью и военно-патриотическое воспитание. Еще одной задачей, обозначенной губернатором, стало содействие в становлении и развитии детско-юношеского общественного движения "Казачья молодежь". Оно создано в марте 2024 года, в настоящее время насчитывает 29 первичных организаций общей численностью 576 человек.

https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515328.html

https://ria.ru/20241213/bolnitsa-1989137287.html

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ульяновская область, россия, курская область, алексей русских