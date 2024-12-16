https://ria.ru/20241216/rogov-1989360073.html
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов
Российские войска отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:53
2024-12-16T06:53
2024-12-16T06:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска отбили несколько контратак со стороны Новоочеретоватого. Активные бои идут в самом Новом Комаре, где российская армия уже заняла больше половины населенного пункта", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241216/dzhavelin-1989357195.html
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов
Рогов: ВС России отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки