https://ria.ru/20241216/rogov-1989360073.html

ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов

ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 16.12.2024

ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Великой Новоселки, заявил Рогов

Российские войска отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:53

2024-12-16T06:53

2024-12-16T06:53

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Российские войска отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска отбили несколько контратак со стороны Новоочеретоватого. Активные бои идут в самом Новом Комаре, где российская армия уже заняла больше половины населенного пункта", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20241216/dzhavelin-1989357195.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины