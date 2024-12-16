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Гладков рассказал о ремонте дорог и инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 16.12.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:07 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/remont-1989441733.html
Гладков рассказал о ремонте дорог и инфраструктуры в Белгородской области
Гладков рассказал о ремонте дорог и инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 16.12.2024
Гладков рассказал о ремонте дорог и инфраструктуры в Белгородской области
Белгородская область остается в числе лидеров по качеству дорожной инфраструктуры, в следующем году на программу дорожных работ выделят свыше 19 миллиардов... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:07
2024-12-16T14:07
белгородская область
белгородская область
белгород
старый оскол
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Белгородская область остается в числе лидеров по качеству дорожной инфраструктуры, в следующем году на программу дорожных работ выделят свыше 19 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава региона на еженедельном оперативном заседании заслушал доклад о планах развития дорожно-транспортной отрасли области на 2025-2027 годы. По словам Гладкова, министерство строительства Белгородской области — образцовое не только на уровне правительства области, но и в стране, в том числе и по оценкам федерального министерства. "Потому что объём работ выполняется очень большой с учётом напряжённой обстановки. Чего только стоил капитальный ремонт дороги Борисовка – Козинка в летний период времени. Очень много проводится работ, которые сопровождаются или сопряжены с реальным риском для жизни и здоровья. Люди абсолютно героически выполняют свою работу", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор, на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, а в 2027 году доведут бюджет почти до 22 миллиардов рублей. В текущем году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Белгородской области было построено, отремонтировано 1058 километров дорог и 24 искусственных сооружения. По итогам 2027 года в регионе планируется привести в нормативное состояние 74% дорог регионального значения и 85,5% опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации. "Ещё один показатель касается обновления парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного — это не более 10 лет. Он должен составлять 85% в городах с численностью более 50 тысяч жителей. У нас это город Белгород, город Старый Оскол и город Губкин", - отметил глава региона. Всего с 2025 по 2027 годы планируется обновить 488 автобусов. Минтрансом России в настоящее время прорабатывается порядок и объёмы федеральной поддержки для реализации данного показателя — это льготный лизинг, прямые субсидии и другие меры поддержки. "Как только они будут утверждены, мы обязательно будем в них участвовать", — поделился министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. По данным регионального правительства, на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 20,6 миллиарда рублей, в 2027 году — 21,9 миллиарда рублей. В рамках данной программы в следующем году в регионе построят и капитально отремонтируют 378 км автомобильных дорог, 15,5 км сетей наружного освещения и 16 искусственных сооружений.
https://ria.ru/20241213/gladkov-1988998826.html
https://ria.ru/20241209/gladkov-1988168915.html
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белгородская область, белгород, старый оскол, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Старый Оскол, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о ремонте дорог и инфраструктуры в Белгородской области

В Белгородской области выделят свыше 19 млрд руб на программу дорожных работ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Белгородская область остается в числе лидеров по качеству дорожной инфраструктуры, в следующем году на программу дорожных работ выделят свыше 19 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона на еженедельном оперативном заседании заслушал доклад о планах развития дорожно-транспортной отрасли области на 2025-2027 годы. По словам Гладкова, министерство строительства Белгородской области — образцовое не только на уровне правительства области, но и в стране, в том числе и по оценкам федерального министерства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Губернатор Белгородской области рассказал о сервисе контроля уборки снега
13 декабря, 10:44
"Потому что объём работ выполняется очень большой с учётом напряжённой обстановки. Чего только стоил капитальный ремонт дороги Борисовка – Козинка в летний период времени. Очень много проводится работ, которые сопровождаются или сопряжены с реальным риском для жизни и здоровья. Люди абсолютно героически выполняют свою работу", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор, на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, а в 2027 году доведут бюджет почти до 22 миллиардов рублей. В текущем году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Белгородской области было построено, отремонтировано 1058 километров дорог и 24 искусственных сооружения.
По итогам 2027 года в регионе планируется привести в нормативное состояние 74% дорог регионального значения и 85,5% опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации.
"Ещё один показатель касается обновления парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного — это не более 10 лет. Он должен составлять 85% в городах с численностью более 50 тысяч жителей. У нас это город Белгород, город Старый Оскол и город Губкин", - отметил глава региона.
Всего с 2025 по 2027 годы планируется обновить 488 автобусов. Минтрансом России в настоящее время прорабатывается порядок и объёмы федеральной поддержки для реализации данного показателя — это льготный лизинг, прямые субсидии и другие меры поддержки. "Как только они будут утверждены, мы обязательно будем в них участвовать", — поделился министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.
По данным регионального правительства, на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 20,6 миллиарда рублей, в 2027 году — 21,9 миллиарда рублей. В рамках данной программы в следующем году в регионе построят и капитально отремонтируют 378 км автомобильных дорог, 15,5 км сетей наружного освещения и 16 искусственных сооружений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Белгородская областьБелгородская областьБелгородСтарый ОсколВячеслав Гладков
 
 
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