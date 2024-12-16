https://ria.ru/20241216/putin-1989528693.html
Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе
Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе - РИА Новости, 16.12.2024
Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле пообещал учесть предложения предпринимателей в практической работе. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:40
2024-12-16T18:40
2024-12-16T18:59
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле пообещал учесть предложения предпринимателей в практической работе.Путин предложил представителям бизнеса сформулировать идеи и предложения, а также отметил, что правительство РФ и администрация президента будут их иметь ввиду и постараются учесть в практической работе.
https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе
Путин пообещал постараться учесть предложения бизнеса в практической работе