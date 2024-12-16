https://ria.ru/20241216/putin-1989528693.html

Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе

Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе - РИА Новости, 16.12.2024

Путин пообещал учитывать предложения бизнеса в практической работе

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле пообещал учесть предложения предпринимателей в практической работе. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:40

2024-12-16T18:40

2024-12-16T18:59

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле пообещал учесть предложения предпринимателей в практической работе.Путин предложил представителям бизнеса сформулировать идеи и предложения, а также отметил, что правительство РФ и администрация президента будут их иметь ввиду и постараются учесть в практической работе.

https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия