https://ria.ru/20241216/putin-1989527670.html

Путин отметил важность кадров в современных условиях

Путин отметил важность кадров в современных условиях - РИА Новости, 16.12.2024

Путин отметил важность кадров в современных условиях

Кадры в современных условиях чрезвычайно важны, заявил в понедельник президент России Владимир Путин, отметив, что нельзя отставать ни по их количеству, ни по... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:34

2024-12-16T18:34

2024-12-16T18:45

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кадры в современных условиях чрезвычайно важны, заявил в понедельник президент России Владимир Путин, отметив, что нельзя отставать ни по их количеству, ни по их качеству.Глава российского государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов."В современных условиях чрезвычайно важны кадры. Нужно, чтобы мы не отставали и по их количеству, и по качеству. Нужно, чтобы это были подготовленные люди, устремленные в будущее", - сказал Путин на встрече с представителями бизнеса.

https://ria.ru/20241216/putin-1989527979.html

россия

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экономика, россия, владимир путин