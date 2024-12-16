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Путин: Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста - РИА Новости, 16.12.2024
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18:34 16.12.2024 (обновлено: 18:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989527557.html
Путин: Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста
Путин: Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста - РИА Новости, 16.12.2024
Путин: Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста
Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:34
2024-12-16T18:42
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.Глава государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов."Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году - это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - сказал Путин в начале встречи.
https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста

Путин заявил о планах добиться сбалансированного экономического роста в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит в понедельник встречу с представителями деловых кругов.
«
"Что нас ждет и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году - это такого сбалансированного экономического роста, это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - сказал Путин в начале встречи.
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